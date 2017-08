Sorjáztak a hőségnapok Hajdú-Biharban

Nemzeti ünnepünket követően – pár napos hűvösebb időszak után – ismét dinamikus felmelegedés vette kezdetét. Újra sorjáztak a hőségnapok, miközben csak kevés csapadék hullott.

Éjszakára lehűlt

Augusztus huszadika táján gyakran fordul időjárásunk hűvösebbre, tipikusan ez a periódus szokta jelenteni az igazi nyári kánikula végét. Idén is jelentősen visszaesett a hőmérséklet, néhány nap erejéig csupán 20-25 fok között alakult a napi csúcsérték, éjszakánként pedig erősen lehűlt a levegő. Június dereka óta először mérhettünk ismét 10°C alatti hőmérsékletet az Észak-Tiszántúl legnagyobb részén. 24-én virradóra mindössze 6-11 fok között állt be a minimum, de a felszín közelében egy-két mélyebb fekvésű területen ennél hidegebb is lehetett. A hűvös periódus nem tartott azonban soká, anticiklon peremén ismét egyre melegebb, száraz léghullámok érkeztek a térségbe, visszatért a kánikula. A minimumhőmérséklet 15 fok köré, míg a napi csúcs 30-33 fokig emelkedett napokon belül. A hét végére a déli és keleti tájakon a 35 fokot is megközelítette a hőmérséklet, s így összességében a hét nagyjából az átlagos körüli középértékkel zárt. Vasárnap éjjel aztán újabb hidegfront érkezett, mögötte az átlagnak megfelelő

hőmérsékletű légtömeggel. A viszonylag változatos hőmérsékleti viszonyok mellett sokat sütött a nap, a megszokottnál 5-10 százalékkal magasabb napfényes óraszám kedvező volt az érőben lévő gyümölcsök számára.

A szárazság jelei

Igazán jelentős, nagy területeket érintő csapadék utoljára még a második dekád eleje táján hullott, azóta csak fokozódott a szárazság, ha elő is fordult szórványosan kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az időszakban 0-15 milliméter csapadékot mértünk csupán, nagy területeken csak jelentéktelen mennyiséggel. A talajok egy méter mélységig mintegy 120-150 milliméteres hiányt mutatnak nedvesség tekintetében, s a szárazság jelei több kultúrában is mutatkoznak. Különösen a felső 20-30 centiméteres réteg száradt ki erőteljesen az utóbbi hetekben, ez alól kivételt Szabolcs megye északi és északkeleti területei, valamint Hajdú-Bihar legnyugatibb tájai jelentenek. Másutt lassan a holtvíz – a növények számára már fel nem vehető mennyiség – szintjére csökken a nedvesség ebben a rétegben. Ez ugyan kedvez a szemes kukorica és a napraforgó leszáradásának, hiszen ezek a kultúrák alig igényelnek már vizet és gyökérzetük is kellően mély, a kertészeti kultúrák zöme azonban szenved a szárazságtól az öntözetlen területeken.

