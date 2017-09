Sorházi lakás, új építésű ház a Debreceni eladó lakások kínálatában

Erkélyes, kertkapcsolatos sorházi lakás az egyetem közelében a Debreceni eladó lakások között

Egy kitűnő befektetési lehetőséget kínálnak a Debreceni eladó lakások között, hiszen a sorházi lakás a debreceni Műszaki kar közelében fekszik. A 2006-ban épült 5 szobás otthon erkéllyel és még kertkapcsolattal is rendelkezik. Ezt ajánljuk fiataloknak illetve azoknak, akik ingatlan bérbeadással foglalkoznak. A gázcirkó fűtéses és padló fűtéses ingatlan nagyon frekventált helyen fekszik, ezért kitűnő befektetésnek bizonyulhat. A földszintre belépve a nappaliba jutunk és innen a konyhába.

Az otthon 3 szintes és összesen 5 szobát kínál. Minden szinten szépen kialakított fürdőszoba található. Az első szinten 2 szoba kapott helyet és egy sarokkáddal felszerelt fürdőszoba, a tetőtérben pedig újabb 2 szobát találunk egy gardróbbal és fürdőszobával. A jól elszeparálható ingatlant az otthonterkep.hu oldalán találtuk meg. A klímás és erkélyes, saját garázzsal rendelkező ingatlan számtalan lehetőséget kínál.

Saját ízlés szerint befejezhető új építésű ház

A Debreceni eladó lakások között leltük ezt a gyöngyszemet, amelyet még mindenki a saját ízlésére formálhat. Ajánljuk családoknak, akik szeretnék még kialakítani új otthonukat, de nem akarnak sokat várni az építkezéssel. A Lachner utcai ház még 2015-ben épült fel és 90%-os készültségű. Kettő szoba és kettő fürdőszoba található meg a házban, amely mellé egy nappali is jár konyhával és étkezőhelyiséggel. A 65 négyzetméteres ház mellett egy 28 négyzetméteres garázs is megtalálható.

A telek összesen 450 négyzetméter és a terasz is burkolattal ellátott. A fűtésről és a melegvíz ellátásról kondenzációs kazán gondoskodik. A nagy telken lehetőség van még kerti sütöde kialakítására is, hiszen a kertkapcsolatos házak egyik nagy előnye, hogy számtalan kerti pikniket rendezhetünk barátainknak, családtagjainknak vagy ismerőseinknek. Ezt a házat mindenki a saját ízlése és tudása szerint alakíthatja, de lehetőség van felkérni a kivitelezőt is a ház befejezésére. Minden azon múlik, hogy mi magunk kívánunk-e ezzel foglalkozni és van hozzá elegendő szaktudásunk, vagy bízzuk a profikra.

Új építésű ikerház megfizethető áron

A Debreceni eladó lakások között egy ritka kincset is leltünk, hiszen a 92 négyzetméteres, új építésű 4 szobás ház már 30 millió forintért a miénk lehet. A Nagybánya lakópark még kiépülőben van, de fiatal házasoknak, család alapítóknak tökéletes helyszínt biztosít. A házra még CSOK is igényelhető, amely sokaknak segítséget jelenthet.



A dupla komfortos, tégla építésű, kertel rendelkező ingatlan mindenkinek nyugodt családi életet biztosít. Ma már igazán érdemes az új építésű lakások mellett dönteni, hiszen a felhasznált építőanyagok és a modern technológiák alkalmazása az építkezések során biztosítja a minőséget. Egy olyan otthon megvásárlását teszi lehetővé, amely akár több évtizedig is a biztonságos otthont jelentheti a családtagok számára.

