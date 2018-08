Sörben lelt örömök és koncertek sora közeleg

2018. augusztus 9–20.

Cseh Sörkert – Nagyerdő, Békás-tó

Hozzászoktunk, hogy a Karneváli Héten a Nagyerdőn évről évre „habzó cseh sört iszunk”. Idén sem lesz másként, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvényterén mutatkoznak be a sörfőzdék.

Harmincegy sörgyár mintegy százféle söre közül lehet kóstolni.

2018. augusztus 10., péntek

19.00 Ersch (Siklósi Örs / AWS) – Roncsbár

Örs már elég régóta szobazenél. Régóta íródnak olyan dalok is, amik egész egyszerűen nem férnek be az AWS, vagy éppen a Dereng repertoárjába, így néha eljátssza őket pár haverjának.

Lesznek szomorú dalok a tárgyfetisizmusról, lesznek vidám dalok a vidéki alkoholizmusról, lesznek amcsi popslágerekbe bújtatott XX. századi lírák.

Ismét jön Debrecenbe az AWS | Fotó: Derencsényi István

20.00 EMLP koncert – Nagy­erdei Víztorony

Az EMLP kb. hét éve alapított budapesti hiphop/rap/rock formáció. Pozitív szövegek és eklektikus zenei háttér jellemzi a dalokat.

Amit csinálnak, több esetben nem is nevezhető „klasszikus” hiphopnak, sokkal inkább egy széles körben fogyasztható, dallamos, fúziós dalköltészetnek. Dalaikat évek óta játsszák a vezető rádiók, a közösségi hálókon több százezres megtekintés és több ezer követő kíséri munkásságukat.

Zenéjük még az HBO egyik népszerű sorozatának filmzenéjeként is felcsendült. Alapítói és frontemberei, Füzér Norbert és Pajor Ábrahám, kortárs zenei stílusban és üzenetközpontú szövegekkel képviselik a bibliai értékrendet és a keresztény hitet.

2018. augusztus 11., szombat

Forest Bump! Erdei Karnevál w/ Jaffa Surfa – Nagyerdei Víztorony

A karnevál megtartása az ókorba nyúlik vissza. Az ókori görögök minden tavasszal ünnepséget rendeztek a bor istene, Dionüszosz tiszteletére. Egy héten át tartó evés-ivás, mulatozás, zene és a mámor ünnepe lett ez a nap. Ezt a szép szokást mi is folytatjuk, nem is akárhogyan.

A júniusi Forest Bump! után bátran állíthatjuk, hogy helye van a minőségi OPEN AIR buliknak kicsiny városunkban. Nagyon örülünk, hogy megannyi sok jó arc gyűlt össze és együtt bólogattunk hajnal 2-ig.

A vadregényes Nagyerdei Víztorony ismét tökéletes helyszínt biztosít arra, hogy együtt vigadjunk. A magával ragadó kis kertben minden együtt van, ami egy igazán jó, nyári, nappali eseményhez kell. Lehet itt mezítláb táncolni, finomakat enni, chillelni, jókat borozni, és persze kellemes zenékre fütyörészni.

Az este folyamán Jaffa Surfát köszönthetjük köreinkben. Egy kézen meg lehet számolni azt a pár hazai producert, akit ténylegesen jegyeznek nemzetközi viszonylatban is, talán nem lövünk le nagy poént, ha azt mondjuk, ő köztük van.

Olyan nevek előtt és után játszott, mint Martin Buttrich, Josh Wink vagy Steve Lawler. Nem is olyan sokára pedig Luciano előtt is közreműködik a OneDay Electronic Fest-en. Az All Inn, Tape Hiss, Banoffee Pies vagy az Eating Records csak néhány példa azokra a labelekre, amelyekkel kapcsolatban gyakran emlegetik a nevét. Bárhol teszik le az embert, mindig működik a kémia; zseniális mixtechnika, óriási lemezpark és a cipője is mindig nagyon tiszta.

