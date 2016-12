Soltész: tovább bővül jövőre a civil szervezetek támogatása

Soltész Miklós elmondta, hogy két héttel ezelőtt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2,6 milliárd forint keretösszegű kiírásáról számolhatott be, most pedig a NEA-támogatások második része is elindul közel 1,4 milliárdos keretösszeggel, erre szakmai programok megvalósítása céljából lehet pályázni.

Az államtitkár kitért arra, hogy a több mint 55 ezer magyarországi civil szervezet támogatási háttere az utóbbi években sokban változott. 2010-ben 423 milliárd, 2015-ben pedig 577 milliárd forintot kaptak állami, magán- vagy uniós finanszírozással a civilek. Mint fogalmazott, mindez “egyenesen cáfolja azokat a Soros György és barátai révén megjelenő vádakat, miszerint Magyarország kormánya vagy a magyar emberek civilellenesek lennének”.

Fülöp Attila, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az 1,4 milliárdos kiírás részleteiről szólva elmondta: a NEA-hoz az elmúlt évekhez hasonlóan öt kollégiumba lehet beadni a pályázatokat attól függően, hogy a civil szervezet milyen tevékenységet végez. A kollégiumok által lefedett öt terület: a közösségi környezet, a mobilitás-alkalmazkodás, a nemzeti összetartozás, a társadalmi felelősségvállalás és az új nemzedékek jövőjéért kollégium.

A helyettes államtitkár felhívta a pályázók figyelmét arra, hogy az idén a tevékenységek között történt átcsoportosítás miatt ne megszokásból adják be pályázataikat, hanem ismét olvassák el részletesen a felhívásokat, mivel elképzelhető, hogy nem ugyanabba a kollégiumba kell benyújtaniuk, mint tavaly.

Fülöp Attila rámutatott arra, hogy az öt kollégium esetében eltérőek a beadási határidők, de mind 2017. február első hetére esik. Hozzátette, hogy a keretösszegek kollégiumonként egyformák, minden kollégium részére mintegy 778 millió forint áll rendelkezésre. A pályázható összegekről szólva elmondta, hogy a kollégiumok döntése alapján eltérőek az összegek: a legkisebb 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint.

Kiemelte, két kollégium esetében is lehetőség van arra, hogy határon túli partnerekkel úgy pályázzon magyarországi szervezet, hogy a közös pályázaton kívül, alanyi jogon maga is benyújthasson pályázatot.

“Szeretnénk mindenképpen erősíteni azt a fajta küldetéstudatot, hogy minél több magyarországi szervezet segítségére tudjon lenni Kárpát-medencei szervezetnek azzal, hogy együttesen is be tudjanak adni pályázatot”- fogalmazott Fülöp Attila. Hozzátette: pénteken minden aktuális információ elérhető lesz a kormany.hu oldalon, a pályázatbeadás pedig elektronikus felületen történik, ugyanúgy, mint eddig, annyi változással, hogy egy elektronikus rendszer helyett már kettő fog rendelkezésre állni, ugyanúgy, mint a két hete meghirdetett működési pályázat esetében.

Kiegészítésként a helyettes államtitkár kifejtette, hogy a parlament által decemberben elfogadott jogszabályok az említett anyagi támogatások mellett a civil szervezeteknek a nyilvántartásával, változásbejegyzésével kapcsolatos könnyítéseket is eredményeztek, hogy az adminisztráció csökkentésével több idejük legyen a hasonló pályázatok megírására és ésszerűbb és olcsóbb legyen a működtetésük.

Soltész Miklós államtitkár a jogszabályi környezet változásaihoz még hozzátette, hogy ezek részben egyszerűsítik a bírósági bejegyzést, részben a változtatási kérelmeket, valamint a civil szervezet alapításához egységes brosúra kitöltését teszik lehetővé, így az egyes bíróságok nem módosíthatnak a kérelmeken.

