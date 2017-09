Soltész: nőtt a házasságkötések, csökkent a válások száma

Soltész Miklós különösen nagy eredménynek nevezte, hogy negyedével, a 2010-es 40 500-hoz képest 30 500-ra csökkent az egy évben végrehajtott abortuszok száma, vagyis ennyivel több kisgyermek születhetett meg.

Ugyanakkor az anyagi támogatáson túl szükség van az egyházak és a civil szervezetek támogatására is a gyermekvállalás ösztönzése érdekében; ez utóbbira szolgáltat jó példát a mozgalom – tette hozzá az államtitkár.

A kereszténydemokrata politikus a rendezvényen az MTI-nek hangsúlyozta: Európa egésze számára az egyik legnagyobb kihívás a demográfiai kérdés. Eközben a kontinens egyes országai, annak vezetői és pártok, köztük a magyar baloldal is, csak a migrációban látja a kérdés megoldását.

A magyar kormány ezzel ellentétben azt vallja: lehet olyan változásokat elindítani, amelyek megváltoztatják a gyermekvállalás kérdésében az egész társadalom szemléletét. Példaként említette a családi adókedvezmények nagy mértékű emelését, a devizahiteles családok kimentését, a gyed extra bevezetését és az otthonteremtési programot.

Hozzátette: a kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok két-három gyermeket szeretnének. Tehát megvan ez a vágy a társadalomban, és már megindultak a változások – mondta Soltész Miklós.

Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a rendezvényen felidézte, hogy ő maga is a “három királyfi” egyike, ugyanis két fiútestvére van, illetve maga is három gyerek édesapja. Vagyis megkaphatta az élettől azt az érzést, milyen egy szerető családban élni, és ezt gyermekeinek is továbbadta – fogalmazott.

Németh Zsolt a gyermekvállalás szempontjából nagyon fontosnak nevezte az állam és az önkormányzatok mellett a civil szervezetek támogatását. A politika nyelvén “családbarát fordulatnak” nevezhető az, hogy civil szervezetek “újra divatba hozzák” a gyermekvállalást – mondta.

A számos kulturális programmal, koncertekkel, előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal tarkított családi nap keretében Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, három királylány alapítvány elnöke átadta a rendezvénynek helyet adó Klauzál Gábor művelődési központnak a Családbarát intézmény díjat.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA