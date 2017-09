Sokszínű nemzetközi szövetség tagja lett az egyetem

A Visegrádi Egyetemi Szövetség teljes jogú tagja lett a Debreceni Egyetem; a szervezet idei, moszkvai közgyűlésén arról is döntöttek, hogy az évente megrendezett eseménynek 2018-ban Debrecen ad majd otthont – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény sajtóirodája.

A Visegrádi Egyetemi Szövetség a „Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions” projekt együttműködéseinek kiterjesztésével – a V4 országok felsőoktatási intézményei mellett Thaiföld, India, Törökország, Moldova, Olasz-, Orosz- és Németország, valamint az USA agrár- és gazdaságtudományok területén is oktató egyetemei csatlakoztak – alakult 2001-ban. Jelenleg 43 teljes jogú és 12 tiszteletbeli tagja van. A szövetség fő célja a V4 és a tagegyetemek együttműködésének támogatása a Visegrádi Alap nyújtotta lehetőség kihasználásával, melyek többek között közös és kettős diplomák kiadását, oktató- és hallgatócserét, közös kutatást, platformok létrehozását foglalja magában. A szervezet tevékenysége kiterjed továbbá a „Visegrad Journal of Bioeconomy and Sustainable Development” gondozására, hallgatók, fiatal kutatók konferenciájának rendezésére, közös problémák megoldására (ThinkPool).

A tagegyetemek egy részével a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, valamint Gazdaságtudományi Kara jelenleg is együttműködik. Ez tette lehetővé, hogy a Debreceni Egyetem is felvételét kérje a szövetségbe.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA