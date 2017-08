Sokkoló a villanyvezetékcsere a Rakovszky Dániel utcán

Az E-on nagyszabású elektromos hálózat rekonstrukcióba kezdett a Rakovszky Dániel utcán július végén, ám azt még most sem fejezte be. A munkálatok magukba foglalják a Rakovszky, a Bercsényi és a Csillag utcai fali konzolokra erősített légvezetékek megszüntetését, valamint a földkábelek kiépítését egészen a házak homlokzatában kialakított kábelfogadó szekrényekig. Ezért a házak külső falain fúrni kellett.

Az egyik ott élő hölgy a Napló szerkesztőségéhez fordult, mivel több lakóval egyetemben tudni szeretné, hogy mikorra készülnek el a munkával; az E-ontól úgy tudták, augusztus 8-án vagy 9-én végeznek. Ennek ellenére még ma is tartanak a munkálatok.

A ház magántulajdon

– Egyik nap kaptam egy papírt, amin annyi állt, hogy az E-on hálózat rekonstrukciós munkákat fog végezni. Ezen kívül csak egy telefonszám volt a tájékoztatón, és az illetékestől sem tudtam meg többet. Később jöttek a kivitelezők, hogy írjak alá egy papírt, mert el kell kezdeniük a vezetékek cseréjét.

Kértem őket, biztosítsanak arról, hogy a fal utca felőli részét eredeti állapotába állítják vissza. Erre azt a választ kaptam, hogy másnap hoznak róla papírt, ám ez mind a mai napig nem történt meg”

– panaszolta a hölgy, aki a következővel folytatta: – Az E-on azt is vállalta, hogy a munkálatok befejezése után a járdát is helyreállítja, mivel az rossz állapotban van. De később szóltak, hogy azt mégsem teszik meg, mert arra nem lesz pénz.

Mivel a lakóknak további kétségeik és kérdéseik voltak, ismét megkeresték az E-ont. Ha ezt nem teszik meg, akkor – mondták a megkérdezett emberek – semmilyen tájékoztatást nem kaptak volna a munkálatokról. Ám a szolgáltatótól kapott válaszok számukra nem voltak kielégítőek, ezért kérdéseikkel a kivitelezést végző munkásokhoz fordultak. Tőlük tudták meg, hogy a vezetékek életveszélyesek, ezért azokat feltétlenül ki kellett cserélni.

Fotó: Matey István

– Előfordult az is, hogy hívtuk telefonon a szolgáltató által megadott kivitelezőt, ám nem értük el. Mint később kiderült, azért nem, mert már nem dolgozik a cégnél. Arról azonban nem tájékoztattak bennünket, hogy helyette kit kereshetünk – fogalmazott a panaszos, aki arról is beszélt, hogy a munkálatok elvégzésébe sok lakó bele sem egyezett, ám a kivitelező azt állította, joguk van ahhoz, hogy a beleegyezések nélkül is végrehajtsák a feladatokat. – Nem írtam alá semmit, mégis elkezdték fúrni a falamat. Nagyon felháborodtam, hiszen a ház az enyém, magántulajdon, de ez senkit sem érdekelt. A hálózat rekonstrukciót a Rakovszky utca Árpád tér felőli végén olyan házaknál is megcsinálták, amelyeket lebontásra ítéltek vagy régóta nem lakják.

Válaszokat akarnak

A kapun nem lehet autóval bejönni, a járda életveszélyes, és még a lakásainkat is tönkreteszik, több ház fala megrepedt. Ezek a lakások száz évesek, a legtöbb rossz állapotú, így nem csoda, ha a munkálatoktól tönkrementek. Nálam, az alapnál is ástak, a lyukakat azonban nem tömték vissza, így ha esik az eső, a víz befolyik. Ráadásul a házak falát csak néhány helyen állították helyre. A legjobban pedig az dühít mindenkit, hogy a kérdéseinkre nem kapunk válaszokat”

– fakadt ki a hölgy.

– Balogh Réka –

Határidőre elkészülnek

Az ügyben megkerestük az E-ont is, levelükből kiderült, a fali konzolokra erősített légvezetékes hálózatok életveszélyesek voltak, ezért kellett kicserélni azokat. A beruházás a tervek szerint halad, szeptember 15-ig el is készül. A járdát viszont „ablakoltan” kell helyreállítani, a városüzemeltetési osztály képviselői ezt kérték tőlük. Az E-on sajtósa hozzátette, a kivitelező a munkálatok megkezdése előtt felvette a kapcsolatot az érintett tulajdonosokkal, akik írásban hozzá is járultak a munkálatokhoz. A házak homlokzatát az eredeti állapotuk figyelembe vételével, a lakosokkal egyeztetve, a határidőig helyreállítják. Az Árpád téri házak bontásáról pedig nincs tudomásuk, azok tulajdonosai is szerződésben állnak a szolgáltatóval, így ott is elvégezték a szükséges munkálatokat.

Szabvány az szabvány! Életveszélyes! Ez a kulcsszó minden olyan panasznál, melyet azok a lakók fogalmaznak meg, akik a „rájuk erőltetett” változtatástól ódzkodnak. Az ő szemszögükből akár érthető is a felháborodásuk, hiszen ami nem okozott galibát, nemhogy életveszélyt évtizedeken át, az most miért tenné? Égerházi Péter ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA