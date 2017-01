Sokfunkciós épületet terveznek az Attila térre

– A templom mellett, a termelői piacnak helyet adó területen szeretnénk megvalósítani azt a többfunkciós épületet, amelyben otthonra találnak kisközösségek, karitatív célokat szolgál, jogi tanácsadásnak is helyet ad, valamint lesz benne egy 150 főt befogadó terem. Ez teret adhat akár egy keresztelési, eljegyzési ebédnek, halotti tornak, házassági évfordulónak. Az épület mellett pedig játszóteret alakítunk ki – mondta Kapin István, a debreceni Attila téri görögkatolikus egyházközség parókusa, aki megosztotta azt is, hogy az épület megjelenésében hagyományőrző, berendezésében puritán és igényes lesz. Nem számítanak uniós pályázati támogatásra, adományokból, illetve saját forrásból szeretnék megvalósítani.

– A pályázatokon túl is van élet, arra az időszakra is fel kell készülnünk. Meggyőződésem, abban a közösségi házban van igazán élet, amelyet a közösség gyűjt és épít. Vizsgáljuk, hogyan lehetne bevonni minél több humán­erőt a közösségből, akár már a tervezésbe is. Emlékszem gyermekkoromból olyan kalákaszerű építkezésre, amikor például a templomkerítést megcsináltuk, az udvart rendeztük. Ezeknek az alkalmaknak identitáserősítő szerepük volt, vissza kellene hozni ezeket. Pályázatok szenzációs lehetőséget adnak, de ilyen, 150–200 millió forintos léptékben meg kell találni ötletesen a forrásokat, és akkor az építkezés is, és a használat is sokkal személyesebb lesz. Élet pedig abban van, amiben sok a közös munka – fogalmazott Kapin István, hozzátéve, hogy a tervrajzok már elkészültek, azok hamarosan a presbiterek közössége elé kerülnek, sor kerülhet a tervező kiválasztására, és tavasszal pedig kezdődhet az építkezés.

A futball szentélyében

– Fejlődő, gyarapodó közössége Debrecennek a görögkatolikus. Óvodájuk, általános iskolájuk, gimnáziumuk, szakgimnáziumuk is van már. Városunk ebben a tekintetben is erősödik. Debrecen az ország szellemi és spirituális központja, ebben a metropóliának is szerepe van – mondta a görögkatolikus bált megnyitó beszédében Papp László polgármester, aki hozzátette, hogy a Nagyerdei Stadionban, a debreceni futball szentélyében bál még nem volt. A görögkatolikus egyházközség összejövetele az első.

Az eseményen természetesen ott volt Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke is. – Tíz-tizenkét egyházközségből vannak vendégeink, összesen legalább 800-an. Kinőttük a korábbi helyszínt, ezért kerestünk újat, nagyobbat a hagyományos bálunknak.

HBN–KZS

Kinőtték a régi helyszínt

– Fejlődő, gyarapodó közössége Debrecennek a görögkatolikus. Óvodájuk, általános iskolájuk, gimnáziumuk, szakgimnáziumuk is van már. Városunk ebben a tekintetben is erősödik. Debrecen az ország szellemi és spirituális központja, ebben a metropóliának is szerepe van – mondta a görögkatolikus bált megnyitó beszédében Papp László polgármester, aki hozzátette, hogy a Nagyerdei Stadionban, a debreceni futball szentélyében bál még nem volt. A görögkatolikus egyházközség összejövetele az első.

Az eseményen természetesen ott volt Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke is. – 10–12 egyházközségből vannak vendégeink, összesen legalább 800-an. Kinőttük a korábbi helyszínt, ezért kerestünk újat, nagyobbat a hagyományos bálunknak.

Debrecen – Egyházközségi bált rendezett a görögkatolikus egyház szombat este a Nagyerdei Stadion VIP-részlegében. Az eseményen felléptek a görögkatolikus romakollégium diákjai is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA