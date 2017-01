Sokat szelídült megválasztása után Trump

Az Egyesült Államok 45. elnökének beiktatása egykori kollégánknak, Turi Gábornak először a személyes élményeit juttatta eszébe, hiszen a magyar nagykövetség sajtóattaséjaként 2001-ben részt vett George W. Bush beiktatásán. Meg is jegyezte, nem érti, miért hiányolják egyesek Orbán Viktor meghívását, hiszen erre az eseményre mindig a nagykövetségeket invitálják meg. Amennyiben ettől eltérnek, annak nyomós oka lehet, így a román vezetők részvételével valószínűleg országuknak a – NATO szempontjából – stratégiai fontosságát ismerik el.

Az elnökség nem egyszemélyes fel­adat, van hozzá stáb.

Ábrahám László

Finomult a kommunikációja

Az Észak-atlanti Szövetség szerepe erős hangsúlyt kapott már Trump beiktatás előtti beszédeiben is. Turi Gábor szerint ez is az elmúlt két hónap ellentmondásaihoz tartozik, ugyanis az a véleménye, hogy ketté kell választani az új elnök nyilatkozatait és az azokhoz kapcsolódó történéseket. Nemcsak a NATO elmaradottságát említette meg, de bírálta Angela Merkel német kancellár migrációs politikáját is, üdvözölte a Brexitet, hozzátéve, Nagy-Britanniát mások is követhetik az Európai Unióból való kilépésben. Az pedig, hogy a választási ígéretei közül többet (fal a mexikói határon, a muszlimok kitiltása) már törölt, csak annyit jelent, ráébredt vagy ráébresztették a megvalósítás nehézségeire. Itt érdemes megjegyezni, az USA elnöke már nem egyedül ötletel, egy jól felkészült profi stáb áll mögötte, így sokkal átgondoltabban nyilatkozik és cselekszik. Elképzelhető, hogy frontális támadás helyett szisztematikus építkezéssel fogja végrehajtani az egyelőre törölt terveit. Az viszont biztosnak látszik, hogy nem a demokrácia exportálása, hanem az amerikai gazdaság fellendítése lesz az elsődleges célja.

Ábrahám László, a National Instruments Hungary Kft. ügyvezetője szerint is sokat szelídültek Trump nyilatkozatai a kampányidőszakhoz képest, de még további finomodást vár tőle, amit az amerikai politikai apparátusba beépített súlyok és ellensúlyok biztosítanak. Ugyanakkor nem vár 180 fokos fordulatot a korábbiakhoz képest, sőt egy-két kisebb jelentőségű ígéretét biztosan be fogja tartani. Egyetért Trumpnak azzal a törekvésével, miszerint a hazai gyártásra akarja ösztönözni az amerikai cégeket, mert lassan már nem tudnak munkát adni az USA-ban az embereknek, de az olcsó termékek előállításának nem kedvez az ottani drága munkaerő. Mivel Ázsiában fillérekért állíthatják elő ugyanazt az árut, nem valószínű a gyökeres változás. Így a cégük esetében sem várható, hogy az elmúlt években idetelepített gyártást visszavinnék, mert itt az amerikai vállalat optimális feltételeket talált. Az Egyesült Államokban több mint 30 százalékos a vállalkozási nyereség­adó, ami az egyik legnagyobb fékje a gazdaságnak, ezért Trump biztosan összeállít egy csomagot, amelyben adókedvezmény és kisebb–nagyobb, de nem a kampányban ígért 30 százalékos védővám, illetve munkaerőt segítő intézkedések lesznek.

Valószínűleg erősen amerikai érdekeket fog képviselni.

Turi Gábor

Mi is megérezzük majd

Ábrahám László Turi Gáborral abban teljesen egyetért, hogy Trump NATO-ra tett megjegyzései helytállóak, s ez Magyarországot is érinti, mert az elmúlt években hazánk nem vett részt a tőle elvárható mértékben az arányos teherviselésben. Hogy aztán ez mit jelent számunkra, az majd kiderül, mint ahogyan az is, mennyire változnak meg az eredeti elképzelései.

