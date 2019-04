Sokat nőhet a lakás értéke

A következő öt év alatt az egész világot figyelembe véve az okosotthonpiac több mint háromszoros növekedésére számítanak az elemzők. A magyar piacon ennél is durvább, több mint hatszoros növekedést prognosztizálnak. Jelenleg a háztartások közel 4,5 százalékában, vagyis mintegy 200 ezer lakásban és családi házban építettek ki ilyen rendszert az országban. A hazai növekedés azért is várható, mert az eddigi tapasztalatok alapján több millióval is megemelheti a lakások értékesítési árát, miközben a beszerelés költsége ennél jóval kevesebb – derül ki a portfolio.hu írásából.

Sokat fejlődtek

A hetvenes évek elején megjelenő okosotthonrendszerek nagy változásokon mentek keresztül a 2000-es évek óta. A vezetékes otthon automatizálási rendszerek után az utóbbi évtizedben a rádiós, és ezáltal kisebb felfordulással, utólag is telepíthető rendszerek megjelenésével vett lendületet a szektor. A korábban leginkább az irodai, szállodai és a nagy értékű ingatlanok között elterjedt rendszerek mára sokat finomodtak, és egy egyszerűbb, de már sokrétű funkciót tartalmazó összeállítás akár néhány százezer forintos beruházással megvalósítható.

Évente harmadával

A smart home eszközök legnagyobb piaca az Egyesült Államok, ami nem csoda, hiszen itt jelentek meg először ezek a rendszerek. Az USA-ban 2018-ban 21 milliárd eurónak megfelelő összeget költöttek erre a célra és 2023-ig éves átlagban 13,2 százalékos bővülésre számítanak. Az Európai Unió a második helyen áll, 2018-ban 11 milliárd eurós piaccal, ám itt jóval magasabb, 20 százalékos növekedésre számítanak a következő öt évben. Ennél is nagyobb emelkedésre lehet számítani Magyarországon, 2023-ig évente átlagosan több mint 34 százalékkal bővülhet a piac. A statista.com becslése szerint 2018-ban 39 millió euró, azaz 12,4 milliárd forintra tehető.

Magyarországon jelenleg a háztartások nem egészen 4,5 százalékában (200 ezer háztartás) található okosotthonrendszer, ez az arány azonban 2023-ra várhatóan megközelíti a 25 százalékot.

Mennyit ér egy okoslakás?

Egy okosotthonrendszer a funkcionalitástól függően az új építésű ingatlan építési költségének 2-4 százalékából valósítható meg. Amerikai kutatások alapján az okosotthonrendszerrel felszerelt ingatlanok értéke – részben a várható energia­megtakarítás, valamint a biztonsági és kényelmi funkciók hozzáadott értéke miatt – 5–10 százalékkal haladhatja meg az ezt nélkülöző, egyebekben hasonló paraméterű ingatlanok értékét. A magasabb ár mellett szignifikánsan gyorsabban forognak az okosingatlanok.

HBN

Mi is az az okosotthonrendszer?

Az okosotthon, avagy újabb nevén IOT (Internet Of Things) rendszerek segítségével az otthonok biztonságosabbak, gazdaságosabbak és kényelmesebbek lesznek anélkül, hogy azzal nekünk folyamatosan foglalkoznunk kellene. Néhány példa miért is lesz biztonságosabb a lakás: a szénmonoxid-érzékelő riasztására a rendszer automatikusan elzárja a gáz főcsapját, és beindítja a szellőzést. A rendszerekbe számtalan szenzor és automatikus vészhelyzeti folyamat építhető bele, kiegészítve integrált kamerákkal, ezek így együtt betörésvédelmi, tűzvédelmi, vagyon- és életvédelmi feladatot látnak el. A fűtés, hűtés és árnyékolás, világítás és nyílászárók intelligens, a lakók szokásaihoz igazodó – akár távoli – szabályozásával 30 százalékos energiamegtakarítás is elérhető. Az okosotthon emellett kényelmes, mert azon kívül, hogy az ingatlanban minden csatlakoztatott eszközt, világítást, fűtést, klímát, redőnyt, multimédiát, kaput, bejárati ajtót, kamerát, kerti csobogót, okos-háztartásigépet egyetlen mobil appból kezelhetünk, számtalan automatikus folyamat és akár hangvezérléssel indítható forgatókönyv is megvalósítható. Például a hazaértem parancsra egyszerre történhet a kapunyitás, világítás felkapcsolása, a garázskapu nyitása vagy a kedvenc zene elindítása.

