Sokat ígérnek a patinás épületek

Az autópálya közelsége immár Bihart is könnyen, gyorsan és kényelmesen elérhetővé teszi sokaknak. Erre készülnek is a helyi önkormányzatok, így Bakonszeg, ahol két emblematikus épület is várja majd az irodalom, a kultúra és a népművészet iránt érdeklődőket. A Zsákával és Berettyóújfaluval létrehozott turisztikai célú épületmegújító konzorciumban Bakonszeg a Bessenyei-házat újítja fel. Ez – tájékoztat Gara Péter polgármester – nemcsak külső-belső rendbetételt jelent, hanem tartalommal is igyekeznek megtölteni a bihari remete egykori lakóházát.

Gara Péter polgármester | Fotó: Kovács Péter

– Rendbetettük a tetőt, a falszerkezetet, elektromos fűtése és hűtése lesz az épületnek, az udvaron felépítettünk egy filagóriát, ahol akár irodalomórákat is lehet tartani. Hátravan még a kerítés megépítése, az udvar rendezése, valamint az épület berendezése. Ez utóbbiak egy része interaktív lesz, továbbá kiállítjuk Bessenyei György eredeti öltözetének egy másolatát is – sorolta a polgármester, s rögtön rá is tért települése másik jelentős épületére, a Nadányi-kúriára.

– Korábban már megvásárolta az önkormányzat az épületet, és hamarosan felújítjuk. Az önkormányzatnak kiemelten fontos, hogy a Nadányi-kúria és a kéthektárnyi, arborétum jellegű parkja a település tulajdonában legyen, és közcélt szolgáljon. Az épületben már napjainkban is a falunk, a környék egykori mesterségeinek, háztartásainak használati tárgyait láthatják a látogatók, igaz, sajátosan egyedi elrendezésben. Ezeket az eszközöket egyébként a civil kezdeményezésre indított gyűjtés alkalmával adta össze a lakosság. A bemutató mellett közösségi rendezvényekre, konferenciákra használjuk a patinás épületet. Ennek soron következő felújítása folyamán az általános állagmegóvási munkák mellett el kell végezni az elektromos hálózat és a fűtés korszerűsítését.

A polgármester elmondta azt is, hogy a kúriához tartozó régi magtárépületet szálláshellyé szeretnék alakítani, továbbá abban helyet kaphat egy feldolgozóüzem is. Ez azonban már a kúria parkjához is kapcsolódhat, hiszen ott gyógynövénypark létrehozása szerepel az önkormányzat tervei között. Itt, amellett, hogy élőhelyükön és teljes valójukban be tudják mutatni a gyógynövényeket, akár szedhetnek is, a felhasználásukról is hallhatnak a vendégek. Továbbá egy olajsajtoló segítségével hozzájuthatnak olajukhoz.

– Kovács Zsolt –

