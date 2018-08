Sokat érhet a régi lokisták rutinja

Régi kedvencek tértek vissza a nyáron a debreceni női kézilabdacsapatba. Triffa Ágnest és Bulath Anitát nagy valószínűséggel egy szimpatizánsnak sem kell bemutatni, hiszen alapemberei voltak a legutóbb bajnoki ezüstérmet szerzett, valamint Bajnokok Ligájába jutott Debrecennek.

Meglepetésre készülnek

Triffa Ágnes korábban két részletben már lehúzott három idényt piros-fehérben, most Kisvárdáról tért vissza a cívisvárosba.

– Több oka is volt az ideigazolásomnak, egyrészt szakmai, másrészt személyi: korábban sikeres éveket töltöttem el itt, barátaim élnek a városban, jó emlékek fűznek a csapathoz, számomra egyértelmű volt, hogy vagy Debrecenben, vagy Békéscsabán fejezem majd be a karrieremet. A korábbi időszakomhoz képest rengeteget változott a város, sok az új és felújított tér, épület, de azért még eligazodok rajta.

A beilleszkedéssel se volt gond, pedig azóta alaposan kicserélődött a társaság. Például Szabó Pannáék mesélték, hogy annak idején még ők voltak a feltörlős gyerekek a meccseinken”

– meséli nevetve.

Az együttes a felkészülés derekánál jár, bár a legnagyobb terhelésen már ugyan túl vannak a lányok, ebben az időszakban még nem a legfrissebbek sem a kezek, sem a lábak.

– Alapozás közben vagyunk, nem mondok azzal újdonságot, hogy nagyon kemény edzéseink vannak. Pal Oldrup Jensen teljesen más típusú foglalkozásokat tart, mint amikkel eddig találkoztam. Nyugodt edző, de amikor kell, akkor tud erélyes lenni, viszont ok nélkül nem emeli fel a hangját. Az eddigi alapján úgy gondolom, meglepetéscsapat lehetünk a bajnokságban, de ahhoz, hogy ez kellemes meglepetés legyen, még rengeteget kell dolgoznunk.

Vissza a korábbi szintre

Bulath Anita bombái után számos esetben csattant össze a Loki-hívők tenyere a Hódos lelátóján, akik joggal bízhatnak benne, a visszatérő játékos remek párost alkot majd a szintúgy gólerős Jelena Deszpotoviccsal balátlövőben.

Korábban két sikeres évet töltöttem el Debrecenben, és szeretnék még legalább ugyanennyit összehozni”

– mosolyog a szokott módon Bulath. – A lányok jól fogadtak, szerencsére soha nem volt problémám a beilleszkedéssel, tudok másokhoz alkalmazkodni, itt is gyorsan megtaláltam a közös hangot a többiekkel, szóval teljesen olyan, mintha hazajöttem volna.

Bulath egy szezont eltöltött a dán Viborg együttesében, így ő már belekóstolt az északi stílusba, de számára is tartogatott újdonságokat a felkészülés.

– Rengeteget kondizunk, ami talán nem annyira megszokott itthon, de emellett sok taktikai, technikai feladatot is végzünk az edzéseken, amelyek remélem, majd visszaköszönnek a mérkőzéseken. Arról, hogy mire lehetünk képesek még korai beszélni, de ha jól kapjuk el a bajnoki rajtot annak a lendülete messzire vihet minket. Két éve ez az első teljes alapozásom, így azt várom magamtól, hogy visszakerülve arra a szintre ahol korábban voltam a góljaimmal segítsem a csapatot. Mint legrutinosabbtól jogos elvárás, hogy a tapasztalatommal, meglátásaimmal biztassam, irányítsam a fiatalokat a pályán és az öltözőben egyaránt. Már eddig is hangot adtam annak, ha valami nem úgy működött, ahogy kellett volna, és ezt a jövőben is meg fogom tenni, mert a csapat az első.

MSZ

