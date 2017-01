Sokan visszaélnek a szabadfogas akcióval Debrecenben

Mint hétfőn arról beszámoltunk, Debrecenben is megjelent a Szabadfogas nevű civil kezdeményezés, mely kabáthoz juttatja a rászorulókat. Sajnos, mint lapunkhoz eljutott, a nem rászorulók is felfedezték a közterületre kihelyezett ruhaneműt, akadt például, aki sporttáskával ment a „lelőhelyhez”.

– Tudomásunkra jutott, hogy vannak visszaélések, Budapesten több helyen eladásra is elvittek a kabátokból, és nálunk sem csak a valóban rászorulók vettek magukhoz belőle. Ezzel együtt még mindig úgy gondoljuk, érdemes ilyen módon segíteni a nélkülözőket – mondta el érdeklődésünkre Vékony Szilvia, a debreceni kezdeményezők egyike. – Mi a Csokonai Színháznál hoztunk létre szabadfogast, ott van, aki valamelyest szemmel tartja. A Petőfi téren is szeretnénk kabátokat kihelyezni, most próbálunk megállapodni néhány üzlettel arról, hogy figyeljenek rá, illetve éjszakára vagy havazás idejére tegyék be zárt térbe. Összességében azért pozitív visszajelzéseink vannak az akcióról, például egy általam ismert hajléktalan embernek magam hívtam fel a figyelmét rá, és rövid idő múlva láttam, hogy melegebbre cserélte a régi kabátját – idézte fel Vékony Szilvia.

Debrecen – „Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet” – ez a mottója annak a kezdeményezésnek, amelyet civilek hirdettek meg azzal a céllal, hogy a hidegben fagyoskodóknak segítsenek.

A foci-Eb után ismét megmutatta az ország, hogy vannak célok, amiért képesek vagyunk összefogni. A fővárosban indult egy kezdeményezés: arra kérték a szolidárisabb embertársakat, hogy használaton kívüli kabátjaikat tegyék ki nyilvános helyeken elhelyezett fogasokra, s onnan bárki, akinek szüksége van rá, akaszthasson le egyet vacogó vállára. Kálmán-Kovács Mónika írása.

