Sokan sportoltak a jótékony célokért

A Mi Érted Élünk Egyesület gyermekeinek támogatására rendezte meg hagyományteremtő céllal az első jótékonysági „Pille” futást. A hétvégén megtartott szabadidő rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgás és sport szükségességére.

Majorosné Ács Anikó, az egyesület alelnöke és egyben az esemény szervezője elmondta, hogy az egész napos programra azokat a segítő szándékú, futást kedvelő embereket várták korosztálytól függetlenül, akik fontosnak érzik az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást és a másokon való segítést. – Elértük céljainkat, hiszen a rendezvényünkre rengetegen látogattak ki, és mindemellett, ami talán a legfontosabb, hogy több mint félezren futottak, sérült és egészséges gyermekek, felnőttek közösen, egy célért – emelte ki az alelnök asszony.

Zumba és finom étel

Az érdeklődők több távon is megmérethették magukat. Sokan választották az úgynevezett jótékonysági, 1,1 kilométeres kört, amelyet akár futva, akár sétálva is megtehettek a nevezők. Emellett egy 4,4 és egy 10 kilométeres táv is, amely már az edzettebbek tettek meg.

Fotó: Harsányi Zsolt

A futás mellett a főtéren az egész család számára különböző programokkal kedveskedtek a szervezők. A szabadtéri színpadnál zumba tánc várta az érdeklődőket. A kicsiket többek között arcfestéssel, csillámtetoválással, kézművesasztalokkal és ügyességi játszótérrel is várták. Nemcsak a kicsik, de a nagyok is megcsodálhatták, kipróbálhatták a tűzoltóautót. A rendezvényre érkező vendégek nem maradtak éhen, ugyanis több egyesület, civil szervezet tagjai is fakanalat fogtak kezükbe, főztek, sütöttek a bográcsokban slambucot, pörköltöt, és senkitől sem sajnálták a finom falatokat senkitől.

Fotó: Harsányi Zsolt

– Harsányi Zsolt –

A futás dobogósai

4,4 kilométer:

I. helyezett: Kardos Hanna

II. helyezett: Bata László

III. helyezett: Jámbor Tamás

10 kilométer:

I. helyezett: Murvai Dániel

II. helyezett: Domoszlai Attila

III. helyezett megosztva: Jóna Lajos és ifj. Jóna Lajos

VISSZA A KEZDŐOLDALRA