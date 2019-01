Sokan ráleltek a kis üzemre Bakonszegen

Kézimunka-igényes zöldség- és gyümölcslé-előállító üzemet is működtet mezőgazdasági közmunkaprogramjában a település. A ma már a környék önkormányzatai és lakossága által termelt áru feldolgozását is végző miniüzemet eredetileg a bakonszegi önkormányzat félhektáros almáskertje gyümölcseinek kipréselésére hozták létre mintegy 5 millió forintból. A létesítmény a szabad kapacitása kihasználására önköltségi áron bérpréselést is vállal.

A helyiek számára alapanyag-utánpótlás biztos, hogy lesz, hiszen nemrégiben 100 fából álló gyümölcsöst telepített az önkormányzat. A válogatott, előmosott gyümölcsöt, zöldséget a miniüzemben megtisztítják, kipréselik, pasztörizálják, majd csomagolják. Naponta 8-10 mázsa a kapacitás. Gara Péter polgármester elmondta azt is, hogy az üzem bővítésén nem gondolkodnak, hiszen egy nagyobb teljesítményű gépsor megvásárlása már 20-25 millió forint lenne. Annak viszont nem biztos, hogy ki tudnák használni a kapacitását.

KZS

