Sokaknak adnak reményt Debrecen-Halápon

A Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület jótékonysági bált szervezett október 27-én, szombaton a Belvárosi Közösségi Házban. A bál fővédnöke Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt, aki ökumenikus imaórát tartott a Kistemplomban.

Az egyesület életében ez az első alkalom, hogy bál keretében számítanak adományokra. Van egy álmuk: az, hogy élményeket tudjanak nyújtani, szervezést, logisztikát, cipekedést, szállítást igényel. Mindennapi munkájukhoz nagyon nagy szükségük lenne egy pakolásra, emberek szállítására is alkalmas gépjárműre…

– Hét évvel ezelőtt, amikor elhatároztam, hogy létrehozok egy egyesületet, nem is gondoltam arra, hogy sikerülhet több éven keresztül megszervezni gyermektáborokat határon innen és túl. Nehéz hét év van mögöttünk, nagyon sok önkéntes és önzetlen segítségnyújtás, felajánlás. Minden lehetőséget megragadtunk annak érdekében, hogy a környezetünkben élő családokon és a határon túl élő gyermekeken segítsünk. Megmozdulásaink, adománygyűjtéseink, rendezvényeink egytől egyig sikeresek voltak, ezekről minden esetben beszámoltunk a közösségi oldalon is. Sikereink mindig az összefogás erejének, a sok jó barátnak és segítőkész embereknek voltak köszönhetők. Összefogásunk legutóbbi eredménye a hagyományőrző táborunk, melynek 120 vendége volt: csodálatos élményben volt része mindenkinek, vendégeinknek is és a szervezőknek is egyaránt – fogalmazott Berekméri Dalma, az egyesület vezetője, megálmodója.

A nagy álom

Valamikor 2011-ben az egyesület létrehozói álmodtak egy nagyot, és mára az álom valóság. Most abban kérik a jó szándékú emberek segítségét, hogy az újabb vágy is valósággá váljon, ezzel segítve munkájukat, és minden bizonnyal nagyon sok rászoruló mindennapjait.

– Áttekintve eddigi táborainkat, és ezzel együtt eddigi tevékenységeinket, arra a következtetésre jutottunk, hogy minden esetben a legnagyobb kihívást és problémát a szállítás, mozgatás, adomány átvétel-átadás okozta. Egyesületünk tevékenységei során adományokat gyűjt és szétoszt, melyhez már elengedhetetlen a megfelelő méretű jármű, illetve a gyermekek rendezvényekre történő eljuttatása is rendkívüli szervezést igényel – emelte ki Berekméri Dalma. Úgy tűnik, ez az elképzelés a megvalósítás útjára léphet, ugyanis a bálon 1,2 millió forint adomány gyűlt össze. Egy vállalkozó pedig kijelentette, hogy az összeget kipótolja, hogy tudjanak vásárolni belőle egy buszt.

HBN

