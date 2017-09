Sokáig készülődik a barátnőd? Üsd el hát az időt!

James Davies fiatal orvostanhallgató, aki éppen arra készült, hogy kedvesével és barátjával beleveti magát a liverpooli éjszakába, amikor készülődés közben a barátnője szelfit küldött neki. A fotón James párja, Ginelle és annak barátnője, Gemma láthatók pompás felszerelésben, precízen kisminkelve. A lányok gondolták, megosztják a társaság erősebbik nemhez tartozó tagjaival, hogy milyen megjelenés mellett döntöttek, hisz az előkészületek után, az utolsó simítások előtt még erre is akadt idejük. Nos, a válaszreakciót biztosan nem felejtik el egy ideig. James és Alex nem fukarkodott a humorizálással, megalkották a kapott fotó korántsem tökéletes, de annál röhejesebb mását. Egy kis alufólia, némi ragasztószalag és egy telefontöltő segítségével még a lányok által viselt kiegészítőket is sikerült megidézni. Azért megmutatjuk az eredeti felvételt is:

Fotó: Daily Mail © Fotó: Daily Mail

– Daily Mail –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA