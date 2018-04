Sok napsütés és 20 fok körüli meleg várható a jövő héten

© Fotó: Pixabay

Budapest – A következő napokban sok napsütés várható, de többször lesznek záporok, zivatarok is. Továbbra is sokfelé erős lesz a szél, de a nappali maximumok 20 fok körül alakulnak, többfelé már 25 fok is lehet a jövő héten – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.