– Szerintem nem feltétlenül kell diploma az érvényesüléshez, egy jó OKJ-képzés is elég lehet hozzá. Jelenleg az informatikusokból van hiány, rájuk van szükség, én is annak tanulok, viszont diplomát is szeretnék – mondta Barnák Péter.

Barnák Péter © Barnák Péter

– Nem feltétlenül kell diploma, igaz, ez nagyon személy- és területfüggő. Én népegészségügyi ellenőrként végeztem, egészségügyi területen dolgozom, nekem az előnyös tehát – jelentette ki Gulkai Fruzsina.

Gulkai Fruzsina © Gulkai Fruzsina

Veres Fanni szintén népegészségügyi ellenőrként végzett, szeretne is azon a területen elhelyezkedni. Emellett fontosnak tartja azonban, hogy különböző, a végzettségéhez kapcsolatos képzéseket elvégezzen, mert úgy több lehetősége lesz.

Veres Fanni © Veres Fanni

– Szerintem fontos, hogy az ember talpraesett legyen, nem kell ahhoz feltétlenül diploma. Sok helyen a személyiség még mindig fontosabb, mint a megfelelő végzettség – véli Országh Fanni.

Országh Fanni © Országh Fanni

– Szakterülettől és az adott országon belüli elvárásoktól is függ, de a nyelvtudás és a talpraesettség szerintem sokkal többet számít, a lényeg, hogy jó legyél abban, amit csinálsz – hangsúlyozta Országh Sára.

Országh Sára © Országh Sára

Sóvágó Aliz úgy véli, sokan jobban tudnak érvényesülni egy jó és keresett szakmával, mintha az egyetemen diplomát szereztek volna.

Sóvágó Aliz © Sóvágó Aliz

HBN | Fotók: Molnár Péter

VISSZA A KEZDŐOLDALRA