Sok felnőttkorba lépő fiatal ment el szavazni

Az első választók is éltek a szavazati jogukkal, fontos volt számukra, hogy a voksaikkal erősítsék az általuk leghitelesebbnek vélt pártot. Egyöntetűen az a véleményük, hogy minden egyes szavazat számít, és mindenkinek kötelessége az, hogy eldöntse, melyik pártot szeretné erősíteni.

Maczó Dorottya szerint a mai fiatalok körében központi téma a választás, amit ő jó szemmel néz. A közösségi oldalakon is azt tapasztalta, hogy a vele egykorúak fontosnak tartják elmenni szavazni, főként azért, hogy az ellenzéknek a hatása is érvényesülni tudjon majd a jövőben.

Maczó Dorottya | Fotó: Molnár Péter

Orvostanhallgatóként kulcsfontosságúnak látja azt, hogy az egészségügy fejlődjön. Az erős kampányra lehetett számítani, de szerinte nagyon eldurvult. Már az összes lámpaoszlopon, minden egyes hirdetőfelületen csak erről lehetett látni plakátokat. Úgy érzi, hogy egyik párt sem kiemelkedően erős, de állampolgári kötelességének tartja, hogy valakire a voksát tegye.

Számít a család

Balázs leginkább azért ment el szavazni, mert maga a választási rendszer működése érdekli. Mint elmondta, a baráti körében sokszor központi téma volt a választás. Voltak komolyabb elbeszélgetéseik, de akadtak súrlódások is, amit a végén meg tudtak oldani. Úgy gondolja, sokat számít, hogy a család kire szavaz, mit mondanak a körülötted lévő emberek. Nem mindig nézi a híreket, de azért érezhető volt számára a gyűlöletkampány minden párt részéről. Véleménye szerint első választóként inkább a szülei, a barátai és a környezete befolyásának van kitéve, valamint annak, hogy a hírportálok mit mondanak. Voltaképpen utánaolvasott több helyen a pártprogramoknak, hogy ne vakon válasszon.

Bazsó Lívia azért tartotta fontosnak, hogy mindenki eljöjjön, mert szerinte egy szavazat is számít. Azt vallja, aki nem él a szavazati jogával, az a másik oldalt segíti. Úgy gondolja, hogy a médiában is eléggé „nagy dobra verték” a választást. A baráti körében is központi téma volt a voksolás, tudomása szerint a legtöbben elmentek szavazni. Akadtak olyanok az ismerősei között, akik azt mondták, felesleges szavazni, de ő nem így gondolja. Lívia leginkább a pártprogramokra lett volna kíváncsi, de szerinte túlnyomórészt az ellenfelek sározása volt a jellemző.

NE

Sokakat mozgatott meg az idei választás Debrecen - A négy évvel ezelőttihez képest idén többen keresték fel a szavazókörzeteket. A cívisvárosban már reggel hosszú sorok alakultak ki a választóurnák előtt, a legtöbb körzetben tíz órára elérte a részvételi arány a 30 százalékot. Az emberekkel beszélgetve kiderült, mindenki erősen bízik a... Tovább a cikkhez

Nálunk 7-kor zárták a szavazóköröket Debrecen - A szavazatok számlálása egy lépésről lépésre történő szigorúan szabályozott folyamat. Országszerte este hét óráig lehetett szavazni. Az utolsó szavazó távozása után megkezdődik a munka: a szavazatszámláló bizottság tagjai megkezdik a szavazat összesítésének folyamatát. Szabó Bernade... Tovább a cikkhez

Választás 2018 - Események percről percre a Hajdú Online-on Hajdú-Bihar - Április 8-án, vasárnap országgyűlési választást tartottak Magyarországon. A választás egyfordulós, és sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Az eseményekről élőben számolunk be a Hajdú Online-on. [liveticker name="valasztas-2018-elo-tudositas-a-hajdu-online-on"]... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA