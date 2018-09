Soha nem volt olyan orgona, mint amilyen most lesz

Jótékonysági borvacsorát és barokk estet rendeznek az újjáépülő debreceni kistemplomi orgona javára Szakács György kistemplomi lelkész parókiáján, szombaton. Ebből az alkalomból ellátogattunk a Piac utca és a Széchenyi utca sarkán található Kistemplomba, (Csonkatemplomba) ahol Szakács György elmondta: jól halad, a végéhez közeledik a hangszer 2016-ban elkezdett újjáépítése.

Szakács György lelkész | Fotó: Derencsényi István

A teljes, 170 millió forintos beruházási költségből még nagyjából 2 millió forint hiányzik. A szükséges pénz nagy részét, 80 millió forintot tavaly a reformációs emlékév programját tervező bizottság ajánlotta fel.

– Amikor ez kiderült, szerencsére még sokan mások is megmozdultak és kisebb-nagyobb összegekkel segítették a cél elérését. Jótékonysági koncerteket tartottunk. Egyik gyülekezeti tagunk, egy hölgy 50 millió forintot ajánlott fel – mondta el érdeklődésünkre a lelkész.

A Kistemplom orgonaszekrényének restaurálását iparművész végezte. Völgyi Dóra mikroszkópos vizsgálattal igyekezett meghatározni, hogy milyen színű is lehetett eredetileg az építmény. Így derült ki, hogy a törtfehér szín dominált, aranyozott díszekkel. (Utóbbiak háromféle technikával készültek.) Egy 1921-es fotó szerint az orgonaszekrény tetején két szép faragvány kapott helyet, melyeket sokáig eltűntnek hittek. Most azonban az orgonaszekrény belsejéből, egy rejtett rekeszből azok is előkerültek, melyeket szintén az eredetivel megegyezőre restauráltak.

Ötven évig tartó némaság

A Kistemplom orgonájának kalandos a története. Szakács György lelkész elmondta: az orgona építéséhez az 1860-as években a presbitérium megbízására Kiszely István látott hozzá. Ehhez Svájcban és Franciaországban tett tanulmányutakat. Csakhogy a munkát soha nem tudta teljesen befejezni, mert meghalt. Így 1882-ben a hangszert nem teljesen elkészülve adták át. Ezután hányattatott volt az orgona sorsa, sípok, sípsorok tűntek el. Az is előfordult, hogy amikor hirtelen pénzre volt szükség, ebből kiszerelt alkatrészekkel fizettek. Az 1980-as évektől már nem lehetett megszólaltatni a Kistemplom orgonáját.

A hangszer felújítását végző Aerisorgona Kft. ügyvezetője, Faragó Attila arról számolt be, hogy a szerkezetet rendkívül rossz állapotban vették át, alapvető dolgok is hiányoztak belőle. A helyzetet bonyolította, hogy 2003-ban egy másik cég már elkezdte a munkát, de aztán elvonultak.

Így egy olyan legót kellett összerakni, amihez nem volt tervrajz, ráadásul még szét is bontották”

– fogalmazott a szakember. Faragó Attila szerint nincs még egy másik ilyen hangszer a világon, ugyanis alapvetően az 1860-as évek francia esztétikáját tükrözi, melynek az a különlegessége, hogy hangzásában a dél-német klasszicista stílus is megjelenik. Kiszely István olyan szerkezeti megoldásokat alkalmazott, amik Magyarországon akkoriban nem voltak jellemzőek – emelte ki.

Élmény rajta játszani

Sárosi Dániel orgonaművész úgy nyilatkozott, hogy már volt alkalma kipróbálni a felújítás alatt álló hangszert.

Az is fantasztikus, amit most lehet hallani. Ehhez azonban még olyan hangzást, „színeket” fognak az orgonaépítők tenni, amely vonzani fogja a közönséget”

– jelentette ki.

Sárosi Dániel orgonaművész | Fotó: Derencsényi István

Hozzátette: egyetértenek a templom vezetésével abban, hogy egy olyan hangszerre van szükség, amely az énekvezetések mellett koncertek tartására is alkalmas. A teljesen újjáépített orgona a nagyközönség előtt a tervek szerint karácsony első napján szólal majd meg. Ezután hónapokig tartó finomhangolás, tesztidőszak következik.

Templomfelújítás

A Kistemplom tervezett felújítására vonatkozó kérdésünkre Szakács György lelkész elmondta: egyelőre 300 millió forint áll erre a célra rendelkezésükre, melyből elsősorban az épület repedezett külső falait szeretnék helyrehozni. Amennyiben jut belőle, némi belső munkát is végeztetnének. A torony sok helyen most meredek és keskeny lépcsőit úgy alakítanák át, hogy az alkalmas legyen a turisták számára a bástyákhoz való feljutásra. Fent korlátot építenének. Ez a munka legkorábban tavasszal indulhat.

– Orosz Csaba –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA