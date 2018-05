Sodró, ütős, dallamos

Vajon milyen hatást kelt egy Bach-hegedűverseny vibrafonon? Vagy Gershwin Kék rapszódiája – marimbán? Milyen lehet, amikor a Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok nyakig merülnek egy Disney-mozi, a Rio lüktető szambájában? Emlékezetes zenei csemegének ígérkezik a 2017/2018-as, debreceni hangversenyszezont lezáró koncert: a Talamba Ütőegyüttes, valamint a Kodály Filharmónia Debrecen közös estje május 31-én – olvasható a fonixinfo.hu-n

Hamisítatlan Bach vibrafonon

Elsőként Johann Sebastian Bach 1718-ban, Kö­thenben komponált E-dúr hegedűversenye csendül fel, a hegedűszóló azonban ezúttal vibrafonon hallható. A hangzás azért is lesz különösen érdekes, mert hangról hangra az eredeti partitúrát játsszák el, tehát semmit nem tesznek hozzá és nem is vesznek el Bach eredeti gondolataiból. Az ajánló szerint, a vibrafon hangkaraktere révén azonban érdekes lesz megfigyelni: mennyiben módosítja az eredeti bach-i gondolatokat, hová helyezi át a hangsúlyokat, miként változtatja meg alapjaiban a mű karakterét egy a hegedűtől merőben eltérő hangszer szólisztikus alkalmazása.

A barokk-ütős kitekintést négy West Side Story-tétel követi, a Leonard Bernstein komponálta musical legismertebb – America, Tonight, Maria és Mambo – című részletei. Ezúttal átiratban hangzanak el a Broadway-t anno megrengető, és az ennek kapcsán 1961-ben forgatott musical-filmnek 10 Oscar-díjat hozó zenemű jól ismert tételei.

Hasonlóképpen izgalmas élményt jelenthet Gershwin: Rhapsody in blue című darabjának megszólaltatása is. A zongora helyére marimba kerül. A Talamba Ütőegyüttes alaposan fel is dúsította az eredeti, szimfonikus zenekarra és zongorára készült partitúrát ütős szólamok hozzáadásával – felettébb hatásos, „fúziós Gershwint” hallhatunk, a világon elsőként. A Bach-versenymű, illetve a Gershwin-darab szólistája vibrafonon és marimbán Zombor Levente, az ütőegyüttes vezetője lesz.

Lüktető zenei folyam

A jól ismert dallamok izgalmas kibővítését egy saját Talamba-szám, az Ibéria követi, végül nyakig merülhetünk a brazil szamba világába. A mozikban nagy sikerrel játszották a Walt Disney Stúdió Rio című számítógépes animációs rajzfilmjét, melynek meghatározó zenei témáit fűzte össze a Talamba egyetlen lüktető zenei folyammá. Sodró lendületű évadzáró várható a Kölcsey Központ színpadán a hónap utolsó napján, 19 órától: a Talamba Ütőegyüttes, három énekes szólista – Nagy Kíra, Biri Gergely, Dánielfy Gergely – és a Kodály Filharmonikusok, valamint a Kodály Kórus közreműködésével.

HBN

