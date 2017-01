Sóból sokféle van a Földön, nem mind tiszta

A világ sómennyiségének csak egy jelentéktelen része kerül a konyháinkba, az, amit úgy hívunk: asztali só. Az intenzív reklámkampányok arról próbálják meggyőzni a népet, hogy a só még előnyösebb lesz, ha bizonyos halogénekkel (jóddal, fluoriddal) dúsítják. A jód állítólag hasznos a pajzsmirigy szempontjából, a fluorid pedig erősíti a fogakat. Azonban mindkét komponens csak veszélyessé teszi a nátrium-kloridot. Persze az emberi szervezetnek szüksége van jódra és fluoridra is a megfelelő működéshez, de a sóhoz hozzáadott vegyületek mindegyike mesterséges, ami több kárt okoz, mint amennyi hasznot csinál. A testünk nem képes lebontani és felhasználni a mesterséges jódot és fluorid vegyületeket. Ezek az anyagok gyorsítják a nitrát termelését a gyomorban, mely a legagresszívabb rákkeltő anyagok közé tartozik. A jód például hatszorosára gyorsítja a nitrátok képződését. Sóból pedig bőven van a Földön, főleg az óceánok mélyén. Ugyanakkor mivel óceánjainkat is szennyezzük, ezért szükség van a só megtisztítására, mielőtt az asztalunkra kerül. A tengeri só tehát már nem olyan előnyös, mint régen. De nem kell aggódni, hiszen a Föld felszínén is hatalmas sótelepek találhatóak azokon a helyeken, ahol régen víz fedte a területet.

A Himalája-só is egy ilyen kristályos só, amit még nem szennyezett be az emberi kéz. A Himalája só a régi ősi óceánok emlékét hordozza és minden olyan elemet tartalmaz, amire a testünknek feltétlenül szüksége van. A Himalája só az egyetlen só, ami még hordozza eme anyagok összes előnyét. Főzzünk, süssünk tehát Himalája sóval egészségünk megőrzése érdekében.

