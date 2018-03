Só került a Határ útra

Kőkeményre fagyott, 3-4 centiméter vastag jégpáncél borította a hét első reggelén a Határ utat. Az autók így csak 10–20 km/órás sebességgel, csúszkálva, kipörgő kerékkel tudtak csak haladni a nyomvályúkban.

Fotó: Matey István

A Határ úton hétköznaponként nagy a forgalom. Az ipari parkba 5 ezer 500 ember jár dolgozni, és a környéken is sokan laknak. Teherautók szállítják be az ottani gyárakba a nyersanyagot, és viszik el a késztermékeket. Az ipari parkban található az a telep is, ahonnan az összes helyi autóbusz indul és érkezik.

Leszórták, de…

Domokos Csilla, az AKSD Kft. szóvivője kérdésünkre azt közölte, hogy a szombat esti nagy hóvihar után, a vasárnapra virradó éjszaka 1 óra 45 perckor só és homok keverékével leszórták a Határ utat.

Viszont hajnal 5 óra körül ónos eső esett, ami odafagyott. A hatóanyag a viszonylag gyér hétvégi forgalom miatt így nem tudta megfelelően kifejteni a hatását. Hétfő délután – a polgármesteri hivatal megrendelésére – újra kivonultak a Határ útra, ahová sót és homokot hintettek. Az ígéret szerint, amint egy kicsit megolvad ettől, a hótoló is végigmegy.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA