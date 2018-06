Sminkek sportoláshoz

A valóságban, ha az ember lánya lemegy az edzőterembe, a spinning órára vagy nekiáll félmaratont futni, akkor megizzad, a haja össze-vissza áll, az arca kivörösödik, liheg és egészen távolinak érzi magától ezt az idilli, média által sugárzott „hű de jó nő vagyok” képet. Egy valódi, sportos csaj persze tudja, hogy ez mind az igazi kemény munka jele, és hogy ez ilyenkor teljesen természetes dolog, amin semmi szégyellnivaló nincs. Más kérdés persze, hogy mindenki szeretne a futóverseny végén egy olyan befutóképet, amin jól néz ki, vagy ha pont azzal a helyes sráccal megyünk edzeni, aki már régóta tetszik, akkor azért természetesen csinosak akarunk lenni. Ilyenkor aztán duplán izgulhat az ember, hiszen főleg ebben a nyári melegben nehéz megoldani, hogy az edzés során végig vonzók maradjunk.

Mit szólnál egy minimális sminkhez, aminek kényelmes a viselete és akkor sincs negatív hatással az arcbőrre, ha megizzadunk, koszosak leszünk benne? A The Body Shop pont a fentebb említett szituációk megkönnyítése érdekében dobta piacra korrektor, szempillaspirál és szemöldökformázó háromszögét, mely élénkebb és kipihentebb tekintetet varázsol az arcra.

A Lash Sport szempillaspirált és Lash Sport szemöldökformázót úgy fejlesztették ki, hogy ellenálljon a víznek, az izzadságnak és egész nap a helyén maradjon. Sportolás közben is bátran viselhetjük, hiszen nem kenődik el, nem pereg le, abszolút izzadság és vízálló. A spirál vízalapú formulája környezetbarátabb a hagyományos vízálló formuláknál, szilikonmentes, így könnyebb lemosni és viselni is jobb érzés, Közösségi Kereskedelmi marulaolaj tartalmának köszönhetően pedig még ápolja is a pillákat. Plusz előny, hogy petrolátum – és ásványiolajmentes, így érzékeny bőrűek és kontaktlencsét viselők is kipróbálhatják. Emellett egy superfood recept ihlette Lip Juicer színezett ajakápoló is nagyon jól jöhet, ami gondoskodik róla, hogy ne száradjanak ki az ajkaid edzés közben sem, ráadásul szuper nyárias gyümölcs illata (van például görögdinnyés, málnás, passion fruit és kókuszos is) valamint egyedi árnyalatai is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szebbnek érezhesd magad.

Ez a minimális smink, egy megfelelően szellőző technikai menő sportruházattal és egy kis testpermettel kiegészítve megkönnyíti, hogy edzés közben is vonzónak érezhesd magad és jó maradjon az általános közérzeted. Még egy jó tanács: ha szabadtéren sportolsz, sose feledkezz meg a fényvédelemről! Használj könnyed fényvédős hidratálótejet, amely káros UV-A és UV-B sugárzástól is megvédi az arcbőröd!

