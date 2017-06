A család apraja-nagyjának ízlettek a cipók

„A világos és a magvas nagyon ment a családban, a barna viszont őszintén szólva nekünk kevésbé jött be; Nem sok kenyeret eszünk, viszont odafigyelünk a minőségre; Megkentük májkrémmel, ettük bundás kenyérként, pirítósként, és teljesen rendben voltak; Nekünk nagyon ízlettek a Vitajó cipók, azóta is ezeket vásároljuk” – néhány kiragadott vélemény azok közül, amelyeket azok a szerencsés olvasóink fogalmaztak meg, akik közös játékunkban egy hétig ingyen fogyaszthatták ezeket az úgynevezett Smart Foodokat, azaz okos élelmiszereket.

Mint arról már beszámoltunk, a Hajdúsági Sütödék-csoport 17 évig tartó kutatómunka eredményeként olyan új sütőipari termékeket fejlesztett ki, amelyeknek kedvező élettani hatásait tudományosan igazolták.

A barna, a világos és a magvas cipók napjainkban már több mint ezer kereskedelmi egységben kaphatók.

Amint arról a Naplóban már beszámoltunk, a Hajdúsági Sütödék-csoport 17 évig tartó kutatómunka eredményeként olyan új sütőipari termékeket fejlesztett ki, amelyeknek a kedvező élettani hatásait tudományosan igazolták. De, vajon hogy ízlett a világos, a barna és a magvas cipó azoknak az olvasóinknak, akik egy játék keretében az elsők között kóstolhatták meg ezeket?

Jutott mindenkinek

Az okos élelmiszereket magában foglaló négy brand-család tagjai közül a szerencséseknek elsőként a Vitajó cipókkal volt módjuk találkozni az elmúlt hetekben. A hajdúnánási Gencsi Imréné azzal kezdte, hogy ők meg voltak elégedve a cipókkal. – A világos és a magvas nagyon ment a családban, a barna viszont őszintén szólva nekünk kevésbé jött be. Kétszer kaptunk hármat-hármat belőle, így aztán jutott mindenkinek. Még el se fogyott az egyik, már ott volt a másik, hiszen egy hétig is friss marad. Ettük húshoz, de megkenve is, és tényleg ízletes volt. Felénk is lehet kapni, de én azóta még nem vettem, mivel a mi pénztárcánknak (megmondom őszintén) egy kicsit drága – mondta.

Egyre többen keresik a cipókat | Fotó: Kovács Péter

A jogilag védett cipók fogyasztásával az emberek úgy vihetnek be a szervezetükbe létfontosságú ásványi anyagokat és vitaminokat, hogy közben nem kell változtatniuk az életmódjukon, az alapvető táplálkozási szokásaikon. Ez a debreceni Nagyné Szabó Juditéknál is fontos szempont volt, amikor igent mondtak a játékra. „Nagyon finom volt a kis kenyérke. Mi nem sok kenyeret eszünk, viszont odafigyelünk a minőségre. A teljes kiőrlésű megy nálunk leginkább. Muszáj odafigyelni, mert a férjem cukorbeteg, és nem mindegy, hogy mit eszik. Tényleg nagyon laktatósak voltak a cipók. Három szeletet szoktam alkalmanként megenni, de ebből egy is elegendő volt. Megkentük májkrémmel, ettük bundás kenyérnek, meg persze frissen, csak úgy natúr. Nekünk minden formában bejött. Az a baj, hogy én is nagyon rászoktam a kenyérre, de legalább egészséges cipókat eszünk” – közölte.

Adott a mamáknak is

Fontos tudni, hogy az okos élelmiszerek soha nem gyógyszerek, viszont funkcionális vagy betegség kialakulásának a kockázatát csökkentő hatásuk van. A hajdúnánási Nagyné Muraközi Katalin és családja erre talán nem is gondolt, amikor először megkóstolták a cipókat: Nekünk nagyon bevált, azóta már vásároltam is belőle a boltban. Igaz, először kicsit keresgélni kellett, de rátaláltam és esszük is. Nekünk fontos az egészséges táplálkozás és eddig nem vettem észre, hogy ilyen cipók kaphatóak. Kedden és pénteken hozták. Mindenkinek ízlett, adtam egyet-egyet a mamáknak is. Azóta én a magvasat szoktam vásárolni magunknak. A férjemék inkább a világosat ették, mert ők nem annyira vannak oda a barna kenyér­ért. A nagyszülőket őszintén szólva nem is kérdeztem, hogy azóta vásároltak-e Vitajó cipót, de mi igen – árulta el a háziasszony.

A debreceni Daróczi Attila úgy fogalmazott, hogy nekik mindegyik bejött, jó volt az ízük. – Most ugyan egy kicsit megfeledkeztünk róla, de mindenképpen akarunk majd venni. A szüleink nehezebben szokják meg az újat, ők inkább a hagyományosnál maradnak, de nekünk, meg a testvéreméknek semmi kifogásunk a cipók ellen. Jó ízűek, laktatósak és napokig elállnak. Én inkább a barnából ettem, meg a magvasból, ez egyébként a feleségemnek is ízlett. Átlagos kenyérfogyasztónak mondanám magunkat, kétnaponta elfogy nálunk fél kiló kenyér. De az legalább minőségi… – mondta sokat sejtetően.

Fontos, hogy mit eszik

A Vitajó cipók valamivel drágábbak, mint az alapkenyerek, de még így is széles tömegek számára könnyen elérhetők – állítja a gyártó. Alighanem ez is szempont volt a debreceni Bodnárné Oláh Mária családjában, akik a játék lezárulta után is hű cipóvásárlók maradtak. „Nekünk nagyon rendben volt a kenyér, igazán ízletesre sikeredett. Friss maradt sokáig, így semmi gondot nem okozott, hogy kedden hozták, majd a következőt csak pénteken. Ettük vajaskenyérként, pirítóst csináltunk belőle, így is, úgy is laktató volt. Nemcsak azért mentünk bele a Napló-játékba, mert a kóstoltatás ingyen volt, hanem mert nekünk fontos, hogy mit eszünk. Megszerettük ezeket a kis cipókat, azóta is vettünk már az üzletben. Egyébként duplán szerencsések voltunk, hiszen alig ért véget a Napló-játék, a rádióban is ment egy spot, amin a férjem nyert, így újra házhoz hozzák nekünk a Vitajó cipókat” – árulta el.

Szofika is nagy ínyenc | Fotó: Kovács Péter

A hajdúsámsoni Nagy Tibornééknak is nagyon ízlett mindhárom cipó. Szavai szerint több generáció kóstolta és egyöntetű volt a fogadtatás. – Mindennek használtuk. A férjem a teljes kiőrlésűre esküszik, meg anyukám is, a fiatalok inkább a világost szeretik, nekem meg mindegyik megfelel. Ettük szendvicsként, pirítósnak, bográcsozáskor is előkerült, és tényleg minden szituációban jó vizsgázott. Azt hiszem, a jövőben vitajósok maradunk – tekintett előre olvasónk.

Mind a három finom

Mindegyik cipóból legalább 100, de ajánlottan 160 gramm a napi adag. Kiss Gyulánéék Hajdúsámsonban örömmel próbálták ki ezeket az okos élelmiszereket. – Szerintem mind a három nagyon finom volt. A családunknak a félbarna, a fehér és a magvas is bevált. A magvast odaadtam a fiamnak és nekik is nagyon ízlett. Ha kedden meg pénteken gyártják, az teljesen rendben van, hiszen tényleg napokig friss marad. Leginkább szalámival ettük, meg azzal, amivel kellett. Nagyon guszta szendvicseket is lehet készíteni belőle.

A mi boltunkban a Vitajó a legfelső polcon kapott helyet, de aki szereti, az így is megtalálja. Eddig nem fogyasztottuk, mert nem is tudtunk róla, hogy létezik, de ez a jövőben másként lesz – jelentette ki Kiss Gyuláné.

A debreceni Kunkli Teodóra tömören, de félreérthetetlenül fogalmazott a Napló megkeresésére: a kóstolási akciót megelőzően különösebben nem reméltünk tőlük semmit, hiszen nem ismertük a Vitajó termékeket, utólag azonban azt kell mondjam, hogy a kóstolás ideje alatt a cipók minden tekintetben megfeleltek az elvárásainknak.

Erdeiné Kónya Anita két kislány édesanyja, a négytagú debreceni család ugyancsak azon Napló-előfizetők közé tartozik, akiknek elsőként vitték helybe az okos élelmiszereket. „Magával a termékkel tényleg elégedettek voltunk, ami viszont zavar, hogy az egyes kereskedelmi láncok fogyasztói árai között viszonylag nagy eltérések vannak. Azóta is vásároljuk a cipót, csak jobban megnézzük, hogy honnan és mennyiért. De nem mondunk le róla, hiszen a gyerekeknek vagy magunknak szendvicsként elkészítve ugyanolyan finom, mint amilyen egészséges” – magyarázta ragaszkodásuk okát a családanya.

Melyik, mire (lesz) jó?

A már kapható cipók egyedi ásványianyag- és vitamin-összetételüknek köszönhetően hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez, a kifáradás, a fáradtság csökkentéséhez, a haj és a bőr normál állapotának a fenntartásához. A későbbiekben piacra kerülő termékek között lesz olyan kenyér és minivekni, amelyek egyedi összetételüknek köszönhetően a szívkoszorúér-betegségek kialakulásának a kockázatát csökkentik, míg egy kenyér és egy keksz a két leggyakoribb funkcionális emésztési rendellenesség tüneteit enyhítheti vagy szüntetheti meg.

Az okos élelmiszercsalád termékeiről részletes információk olvashatók: www.vitajo.hu

Három héttel a kutatási eredmények bejelentése után már a megyehatáron túl is kaphatóak a Hajdúsági Sütödék-csoport által kifejlesztett Vitajó cipók – tájékoztatta a Naplót Szakács Tamás vezérigazgató.

