Škodát kaptak a jégkorongozók

A jégkorong berkekben jártas emberek már tudják, hogy a Škoda megkerülhetetlen márka ebben a sportban, hiszen 1992-óta a jégkorong világbajnokságoknak a főtámogatója. Így nem volt kérdés, hogy a debreceni márkakereskedés is segíti a DEAC csapatát. A Debrecen Autóház 7 éves fennállása óta a megyeszékhely egyik vezető autókereskedésévé és szervizévé nőtte ki magát. Volkswagen, Audi, Škoda és Volkswagen Haszongépjárművek értékesítése és szervizelése mellett a Seat márkák szervizelését és javítását is helyben végzik. A tavalyi év nagy fejlődés volt a Debrecen Autó életében, hiszen áprilisban nyitották meg az új Škoda, októberben pedig az új Audi szalonjukat.

– Nagyon fontos számunkra a sport, a mozgás támogatása, ma már szinte nincs is olyan nagy sportesemény, amelyen ne jelenne meg támogatóként a Škoda – fejti ki Tóth Szabolcs értékesítési vezető. – Ezért természetes volt, hogy beállunk a DEAC férfi jégkorongcsapata mögé. Kifejezetten a jégkorongozóknak választottuk ki az 1,4-es, 150 lóerős Octavia kombikat, hiszen számos praktikus megoldása, például az egykezes flakonbontó, a csomagrögzítő elemek, kihajtható akasztók mind a sportolók igényeit és kényelmét szolgálja. Nem beszélve a 610 literes csomagtérről, melyben a sportolók jókora felszerelése gond nélkül elfér.

Fodor András szakosztályvezető a kulcsok átvételekor elmondta, hogy nagy újdonság a debreceni jégkorongsportban, hogy egy márkakereskedés ilyen gyönyörű, korszerű, nagy értékű gépjárművekkel támogatja a felnőtt csapatot. Ez óriási segítség a szakosztálynak és a játékosoknak egyaránt. Hozzátette, hogy természetesen nagyon fognak vigyázni a gépjárművekre, és folyamatosan karban is tartják.

– A megye egyik legnagyobb és legmodernebb szervizelő műhelyével rendelkezünk, ahol több éves tapasztalattal és szaktudással rendelkező kollégáink munkájának köszönhetően biztos kezekben van ügyfeleink autója – ajánlja Tóth Szabolcs. – Vállaljuk (márkától függetlenül) új és használt gépkocsik vizsgáztatását, karosszéria és fényezési javításokat, ezeknek biztosítási ügyintézését is. A négy évesnél idősebb autók esetén kiemelt kedvezményeket kínálunk. Az új gépkocsik vásárlásánál teljes körű kiszolgálást nyújtunk kezdve a használt gépkocsi beszámításától a hitel és tartós bérleti finanszírozás elkészítéséig, a szükség szerinti kötelező és Casco biztosítások megkötéséig. Telephelyünkön (Debrecen, Mikepércsi út 23-33.) autót is lehet bérelni igény szerinti időintervallumra. (Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Haszongépjárművek). Figyelünk ügyfeleink biztonságára is, ezért már 5. alkalommal szerveztük meg augusztusban a két napos „Biztonságos közlekedés a Debrecen Autóval” ingyenes vezetéstechnikai tréninget. A résztvevők 3 akadálypályán, profi trénerek közreműködésével gyakorolhattak különböző szituációkat, például a hirtelen megállást, irányváltást. Célunk, hogy csökkentsük a közúti közlekedés kockázatát.

A jégkorong játékosok Kovács Bronson, Jiri Behal, Dominik Novotny és Jakub Izacky is rögtön tesztelték az egyik Škodát, még meccsfelszerelésben is könnyedén be tudtak ülni a tágas autóban. Egyszerre négy jól megrakott jégkorongos sporttáska, és a jégkorongütők is simán elfértek az Octavia kombi hatalmas csomagterében.

– PR cikk –

