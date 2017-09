Simon-Mazula Tibort választotta a hónap művészének a TheArtlist.com

Simon-Mazula Tibort eddig csak a kortárs festészet legbennfentesebb szakértői ismerhették Magyarországon, pedig a tengerentúlon több díjat nyert, művészetét a legnevesebb amerikai szakmédiumok, mint például a Wide Walls, az American Art Collector, a BeSpoke, a 1340 Art Magazine és az ArtBusiness méltatták – olvasható az esemény kommunikációjával megbízott ügynökség közleményében.

Simon-Mazula Tibor Békéscsabán született 1973-ban, a szegedi egyetemen tanult rajzot, vizuális művészetet és matematikát, majd Budapesten belekóstolt a filmművészetbe.

Festeni fiatalkorában kezdett, első kiállítását 1995-ben Szegeden rendezte. Karrierje akkor indult be igazán, amikor 2010-ben San Franciscoba költözött és elvégezte a rangos Academy of Art University mesterképzését. Itt megszerezte élete első díját, a legígéretesebb végzős hallgatónak járó Jövő Tehetsége elismerést. A díjnak köszönhetően kéthónapos kiállítást rendeztek a képeiből Amerika kulturális fővárosában.

Ezt követően az Egyesült Államok legnevesebb galériái mutatták be festményeit, például a San Francisco-i White Walls and Shooting, a Scope Miami Beach, a Los Angeles-i Linus Galéria vagy a DAX Galéria.

Képei szerepeltek a Marin Kortárs Művészeti Múzeumban, illetve a Palace of Fine Arts-ban is és olyan világhírű művészekkel vett részt együtt csoportos kiállításokon, mint M. C. Escher, Keith Haring, Don Ed Hardy, Ben Eine, Adam Lister és Eric Kroll.

2015-ben megnyerte a Bombay Sapphire Artisien Series művészeti versenyt, amelynek során ötezer kortárs művészből tíz nyertes alkotó munkáit mutatják be Miamiban.

Mindezek mellett szerepeltek már alkotásai a svájci Art Basel-en, és Rómában az Incinque Open Art Montin is. Képeit neves gyűjtők és műkedvelő milliomosok vásárolják.

A magyar alkotó ez év tavaszán Budapestre költözött, megnyitotta stúdióját, és azóta a fővárosban alkot.

Képeit általában a mindennapok ihletik, a művészt az emberek érdeklik. Szimbólumok nélkül, a figurális és az absztrakt között, valós élethelyzeteket, intim, rejtőző pillanatokat ábrázol.

A technikája, az anyag, valamint a kompozíció és a szín beszél képein. Több rétegben, gazdagon, vastag texturával ábrázolja alakjait és azok környezetét. Alkotásaira hatottak a kaliforniai Öböl-vidék figuratív mozgalmának alkotói, mint Richard Diebenkorn, David Park vagy Elmer Bishoff és a beat nemzedék híres művésznője, Jay De Feo, de Simon-Mazula Tibor leginkább az európai festészet nyomvonalán halad, Pierre Bonnard vagy Édouard Vuillard követőjeként.

A művész a nemrégiben leszerződött a budapesti NextArt Galériával, így képeit szeptember 14-től a magyar gyűjtők és műkedvelők is megtekinthetik.

– MTI –

