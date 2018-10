Simán továbbjutottak a DVSC kézisei

Pár nap alatt kétszer is összecsapott a DVSC Schaeffler az Eszterházy SC csapatával. A pénteki, Hódosban lejátszott, 32–25-ös debreceni sikert hozó mérkőzéshez hasonlóan hétfő este sem volt kérdés, hogy a Loki és az Eger közül melyik a jobb csapat. A debreceniek honlapjának tájékoztatása szerint a továbbjutás gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt, hiszen a vendég piros-fehérek nyolcgólos (17–8) előnyt szereztek a félidőre. Ennek tudatában a folytatásban Pal Oldrup Jensen vezetőedző bátran kísérletezhetett, így minden játékosa szóhoz jutott a benevezett keretből. Még így is tovább hízott az előny, így végül fölényes, tizenegy gólos győzelmet aratva jutott be a kupa következő fordulójába a Loki. A debreceniek legjobb gollövői Kovács Anna, Jelena Deszpotovics, és Tóvizi Petra voltak, mindhárom játékos egyaránt hat góllal terhelte meg az egriek kapuját.

Bekapcsolódnak a legjobbak is

Ott már az NB I legutóbbi kiírásának 3–6. helyezettje, az Érd, a Dunaújváros, a Siófok és a Vác is bekapcsolódik a küzdelmekbe, míg a Győr és a Ferencváros majd csak a legjobb nyolc között. Az MK 4. fordulójának sorsolása október 30-án lesz.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA