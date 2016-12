Sima győzelmet arattak a debreceni hokisok

Az első harmadban egyetlen találat esett, Kiss Patrik szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. A következő felvonás 25. percében egyenlíteni tudtak a cívisvárosiak, Martin Saluga volt eredményes. Nem sokkal rá a vezetést is átvették a hajdú-bihariak, Valeri Sadikov ütötte a DHK második gólját. A második etap végén még Berta Ákos is betalált, ezzel 1–3-ra módosítva az állást. Pörögtek az események az utolsó játékrész elején, előbb a fehérváriak csökkentették a hátrány ismét Kissnek köszönhetően, majd a debreceniek játékosa, Jared Brown lövése talált utat magának a kapuba. A végén Alexei Kosourov állította be a végeredményt, 5–2-re nyert a DHK.

December 30-án, pénteken 18.30-tól hazai pályán, a Debrecen Jégcsarnokban meccselnek Jason Morgan tanítványai, a Dunarea Galati együttesét látják vendégül Berta Ákosék.

HBN

