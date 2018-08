Sikerült megszínesíteni a falu szürke hétköznapjait

Idén kétnaposra nőtte ki magát a kis, körülbelül 500 lelket számláló falu által – immár hagyományosan szervezett – Darvas Fesztivál, ami augusztus 10-én nyitotta meg kapuit.

Ráhangolódásképp koncertek

Péntek délután a faluba érkezőket hatalmas hirdetőbálák fogadták mintegy köszöntésként, majd a központban az általános iskola kertjéből már kihallatszott a zene, és a mozgolódó emberek jelezték, megérkezett, aki a rendezvényre indult.

Az úgynevezett 0.nap –még mintegy ráhangolódásként – koncertekkel, finom vacsorával, hideg italokkal fogadta az odaérkezőket. Szombaton reggel viszont már fél 8-kor égtek a tüzek a bográcsok alatt és kezdődött a birkapörkölt-főző verseny, amit Buday Péter séf, műsorvezető saját bemutató főzését követően zsűrizett. Ezzel párhuzamosan indult a kispályás labdarúgó verseny is. Rendkívül színes és változatos program várta a fesztiválozókat a későbbiekben is: néptáncbemutatók a berettyóújfalui Bajnóca Néptánc Együttestől, a Bihar Citerazenekar előadása, rock- és könnyűzenei koncertek – többek között Csordás Tibi és a Kerozin – is szórakoztatták a közönséget.

A mozgás öröme

Az egészséges életmód fontosságára is felhívva a figyelmet, egészségszűrésen és Katus Attila fitness-edzésén vehettek részt az érdeklődők. A gyerekekre is gondolva aszfalt-rajzverseny, ugrálóvár és trambulin is várta a kicsiket, továbbá a rendezvény kutyabarát is volt a gyerekek legnagyobb örömére.

A Darvas Fesztivál nem csupán egy fesztivál volt, hanem egy „hazajövünk esemény” is. Megtelt a kis falu ismerős arcokkal, régi barátokkal, osztálytársakkal, akik régen elköltöztek és ugyan rohanva évente egyszer-kétszer találkoznak egymással, most felidézve a gyermeki, baráti, iskolai emlékeket, újra együtt lehettek. Az iskola is megnyitotta kapuit a rendezvény idejére, ahol a tablókat nézegetve nagyokat kacagva és néhány könnycseppel az arcokon, meghatódottan emlékezhettek a hazatérők és oszthatták meg egymással, kivel mi történt „azóta”. Aki betért a kis falu vasárnap hajnalig tartó rendezvényére, nemcsak egy zenei, sport-, vagy gasztronómiai élménnyel gazdagodhatott – legyen az idős, vagy fiatal, nő, vagy férfi, gyermek, vagy felnőtt, helyi, vagy idegen – hanem feltöltődött egy olyan élménnyel, ami jó időre színessé teszi a szürke hétköznapjait.

VE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA