Sikeresen zárta az egyetem az oktatási seregszemlét

A korábbiaknál nagyobb, kibővített helyszínen, a Hungexpón várta 18 országból csaknem 200 kiállító azt a 40 ezer érdeklődőt, akik január 19-21. között ellátogattak az idei Educatio kiállításra.

A Debreceni Egyetem mind a 14 karának képzési kínálata mellett a külföldi ösztöndíjakról, kollégiumi férőhelyekről, sportolási lehetőségekről és a Közép-Európában is egyedülálló campus bringarendszeréről is bőséges volt az információ. Sőt, az UniBike egyik biciklijét ki is lehetett próbálni egy-egy kör erejéig a helyszínen.

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

– Sikeresnek értékeljük az idei kiállítást. Több visszajelzést is kaptunk, amelyben a Debreceni Egyetem standját, a hallgatók egységes, elegáns megjelenését dicsérték. A Hallgatói Önkormányzat tagjai, akik vállalták, hogy 3 napon keresztül tájékoztatják a leendő gólyákat, igencsak elfáradtak, hiszen több mint 2500-an érdeklődtek nálunk a képzési kínálatról és a hallgatói életről, arról, hogy milyen is debreceni diáknak lenni – fogalmazott Molnár Dániel, a DEHÖK kabinetfőnöke.

Már kevesebb, mint egy hónap van a jelentkezési időszakból, hiszen február 15-ig dönteni kell a felvételiről. Ezért fontos a jó szereplés a hasonló jellegű rendezvényeken.

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

– Azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen fórum, ahol meg kell szólítani a leendő hallgatókat. Ez a kiállítás azért fontos, mert itt van mindenki, aki számít. Aki nem jön el, annak mintha nem is lenne fontos a beiskolázás, nem is komoly szereplője a hazai felsőoktatásnak. Dicsérendő, hogy megjelentek a határon túli felsőoktatási intézmények is, ami azt jelenti, a határ mindkét oldalán megteremti a lehetőséget a választásra – mondta Jávor András általános rektorhelyettes

A kiállítás legizgalmasabb pillanatait megörökítő képes, videós beszámolók az egyetem hivatalos Facebook-oldalán, valamint a Hallgatói Önkormányzat Youtube-csatornáján érhetők el.

