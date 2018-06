Sikeresen szerepelt a debreceni társulat

A Három nővér Irináját alakító Szakács Hajnalka lett a legjobb harminc év alatti női színész. Kozma Andrást, aki a debreceni színház kérésére újrafordította a Csehov-darabot, a legjobb dramaturgnak választották, míg a legjobb színpadi mozgásért és térhasználatért adományozott díjat a társulat kapta. Gemza Péter az elismerések kapcsán azt mondta, rendkívül büszke az egyéni teljesítményekre, Szakács Hajnalkára, aki a debreceni társulatban érett nagyszerű színésznővé és Kozma Andrásra, aki a dramaturgiai munka mellett az újrafordítással a darab frissességéhez is hozzájárult. A színház művészeti vezetője ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az igazán nagy öröm mégis az, hogy csapatteljesítményt is díjazott a zsűri, hisz az egész társulat együttes munkája kellett ahhoz, hogy a Három nővér külső szemlélő számára is nagyszerű teljesítmény legyen.

„Ajándék volt önmagában az előadás – nyilatkozta Szakács Hajnalka a ma esti gálaműsor után -, hihetetlen, hogy ezért nekem jutalom jár. Ami történik velem a színpadon, nem csak az én érdemem. Csehov megfogalmazta helyettem, Ilja szárnyakat adott, a nővéreim fogták a kezem. Nekem csak léteznem kellett ebben. Nagyon hálás vagyok érte!”

A 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában 14 előadás szerepelt.

