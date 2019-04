Sikeresen debütált a Debreceni Egyetem az új rangsorban

A felsőoktatási intézmények társadalmi és gazdasági szerepvállalását és hatásait az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mentén vizsgálja új elemzésében a neves brit rangsorkészítő Times Higher Education. A 17 terület közül az egészséges élet és a jóllét biztosítása témában a 201-300. helyre rangsorolta a Debreceni Egyetemet a szervezet.

– A Debreceni Egyetem számára stratégiai terület az egészségügy, bizonyítja ezt az is, hogy itt jött létre és működik az ország első egészségipari FIEK-programja. Az intézmény négy karán képzünk egészségügyi szakembereket, emellett jelentős a gazdasági élet szereplőivel kötött együttműködések száma és a nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel is. Utóbbiak a gyógyszerkutatáson át az egészségügyi kockázatok felméréséig több területet is érintenek – sorolta a hirek.unideb.hu portálnak Pintér Ákos általános rektorhelyettese. Hozzátette: az új rangsorban elért helyezés mutatja, hogy megtérül az egészségügybe, egészségiparba fektetett munka.

A nemzetközi rangsor készítői figyelembe vették az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók számát, arányát a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, az egészségügyi kutatásokat, ipari együttműködéseket, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó infrastruktúrát: az egyetemi sportpályákat és -létesítményeket (egyetemi sportkomplexum, DESOK, SET-központ, Unifit). Emellett az olyan kezdeményezések is szerephez jutottak, amelyek régóta eredményesen működnek a Debreceni Egyetemen: a DEAC él- és tömegsport támogató tevékenységét, az intézmény részvételét a város egészségstratégiájának kidolgozásában, a „Családbarát intézmény” címért tett erőfeszítéseket, a Szenior Egyetem és a Science Café előadás-sorozatokat, valamint a mentálhigiénés szolgáltatásokat.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA