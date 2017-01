Sikeresebb tavaszt remélnek

Várakozáson alul szerepelt az ősszel a harmadosztályú bajnokságban a Hajdúböszörményi TE alakulata, amely az utolsó előtti, 17. helyen áll a tabellán, 18 fordulót követően. A böszörményiek csupán ötször tudtak nyerni, három döntetlen mellett 10 vereséget számlálnak. Ez a szereplés Elek Norbert vezetőedző szerint is jóval gyengébb, mint amire számítani lehetett a gárdától.

Sok gólt kaptak

– Sajnos nem úgy alakult az elmúlt időszak, ahogyan elterveztük, a telet mindenképpen bentmaradást jelentő helyen szerettük volna eltölteni – nyilatkozta a Naplónak a tréner. – Azonban csupán három pontra vagyunk a 13. helytől, nem szabad feladnunk, egy jó felkészüléssel és néhány új igazolással megindulhatunk fölfelé a folytatásban – fogalmazott Elek, aki elsősorban abban látja a gyengélkedés okát, hogy sokkal több gólt kaptak ősszel, mint amire számított. – Emellett idegenben eredménytelenek voltunk, egyszer sem tudtunk nyerni, pedig ahhoz, hogy megragadjunk az NB III-ban, vendégként is pontokat kell szereznünk, főként a közvetlen riválisainktól. Az is bosszantó, hogy sok gólt kaptunk pontrúgásokból, ez pedig mindenképpen a megfelelő koncentráció hiányára világít rá, amin változtatnunk kell – mondta a szakember.

Van bennük még plusz

Elek Norbert elmondta, igyekeztek játszani a futballt, a középpályán kreatív labdarúgói vannak, akik jól művelik a rövid passzos játékot. – Alapvetően azzal, amit a mezőnyben produkáltunk, nem vagyok elégedetlen, persze az NB III. más szint, mint a megyei első osztály, mindig van min javítani. Úgy vélem, minden játékosunkban maradt még plusz, amelyet, remélem, ki is hoznak magukból tavasszal – vázolta az edző. Hajdúböszörményben szeretnének igazolni a télen, a védelmet és a támadósort is megerősítenék és mivel Somogyi Marcell keresztszalag-szakadást szenvedett, még egy kapusra is szükségük lesz. – Nehéz ilyenkor igazolni, de bízom benne, hogy három meghatározó mezőnyjátékossal megerősödve jobb szezont produkálunk majd – mondta Elek.

A HTE január 9-én kezdi meg a felkészülést, az első héten napi egy tréninggel. Január 23-tól egy hétig a böszörményi fürdőkertben edzőtáborozik a gárda, és természetesen edzőmeccsekre is sor kerül: a tervek szerint többek között a Hajdúnánással, a Nyíregyházával, a Méhkerékkel, a Tiszaújvárossal és a DVSC-DEAC-cal is összecsap a csapat.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA