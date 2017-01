Sikeres volt az év a nem olimpiai sportágaknál

Számos világ- és Euró­pa-bajnoki címet nyertek a nem olimpiai sportágak hazai legjobbjai 2016-ban, éppen ezért szereplésük biztató a 2017-es Világjátékok előtt.

Debreceni klasszisok

A nem olimpiai sportágak legnagyobb multisport-eseményén – amelyet Wroclawban rendeznek július 20. és 30. között – búvárúszásban a legjobb az esély az arany­éremre. A nyári uszonyosúszó vb kiemelkedő egyénisége volt a Debreceni Búvárklub kiválósága, Senánszky Petra, aki az 50, 100 és 200 méteres uszonyos gyorsúszásban is világcsúccsal diadalmaskodott. A debreceni „sellőlány” célja Lengyelországban is a győzelem. Rajta kívül klubtársa, Kosina Gergő is világbajnok lett.

Rekordlétszámban, 18-an utazhatnak aerobikosaink a Világjátékokra. Ehhez a vb-n a selejtezőben az első ötben kellett végezni, ami minden versenyszámban – csoportban, vegyes párosban, aerodance-ben és aerostepben – sikerült, Hegyi Dóra és Bali Dániel duója pedig ezüst­érmes lett.

Karatésaink közül Tadissi Martial éve volt a 2016-os. A 67 kg-os sportoló a világ- és az Európa-bajnokságon is dobogóra állhatott, vb-ezüstjével kvalifikálta magát Lengyelországba, míg az Eb-ről bronz­éremmel térhetett haza. Forgó Fruzsina is készülhet Wroclawra.

Strandkézilabdában a férfi válogatott jutott ki Wroclawba. Bár a nők is negyedikek lettek a margitszigeti világbajnokságon, ám míg ezzel a férfiak kvótához jutottak, a női csapatnak be kellett érnie az első számú tartalék helyével. Három aranyat nyertek a magyarok a matkópusztai vitorlázó műrepülő vb-n. Az Unlimited elnevezésű csúcskategóriában Tóth Ferenc győzött, és a két csapat versenyszámban is Magyarországé lett a dicsőség.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA