Sikeres programot tudhat a magáénak Berettyóújfalu

A program másik felében térköveket gyártanak, amellyel már egész évben tudnak foglalkozni. Többféle formájú és színű elemeket készítenek, ezeket a köztereken rakják le, és javításokra is használják. Muraközi István polgármester hangsúlyozta, ezekkel a munkákkal értéket teremtenek, és elmondta, minden fórumon kiemelik, milyen hasznos feladatokat látnak el. A közmunkások ezen felül azon is dolgoznak, hogy a közterületek és a zöldfelületek szépek és tiszták legyenek. A programba évente mintegy 400 embert vonnak be.

BR

Újabb ipari park épül Berettyóújfaluban Berettyóújfalu - A már meglévő ipari területet sem hanyagolja majd el a későbbiekben a város. Az úgynevezett régi ipari parkban ma már csak egy 0,8 hektáros üres telek van, hiszen a másik megmaradt területet az idén megvette egy fémmegmunkáló vállalkozás. A helyhiány miatt a város északi részén e... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA