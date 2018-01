Sikeres oktatás egyenlő folyton megújuló tanár

A gyerek után a tanár a legfontosabb köznevelési szereplő, a tanár az, akin majdnem minden múlik, és nemzetstratégiai fontosságú, ami az osztálytermekben történik, ezen múlik, milyen lesz a jövő.”

Ezt Balog Zoltán hangsúlyozta ki az ünnepségen. Mint mondta, egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz. Hozzátette: a jó tanár ugyanakkor odafigyel tanítványaira, és fel tudja kelteni a diákok tudásvágyát, így tudják őket motiválni, inspirálni. A miniszter felidézte: az ösztöndíjat azzal a céllal indították el, hogy a leendő tanárok nyugodtan készülhessenek erre a hivatásra.

2017 novemberében 1481 hallgató rendelkezett Klebelsberg-ösztöndíjjal, most további 651 hallgató szerezte meg arra a jogot, vagyis összesen 2132-en kapnak ilyen ösztöndíjat. Közülük 1920-an osztatlan tanárképzésben tanulnak, 212-en pedig gyógy­pedagógus alapképzésben vesznek részt. A miniszter első alkalommal köszönthette az ösztöndíjasok között a gyógypedagógusnak készülőket, azt mondta, az ő munkájuk egyre fontosabb és hiány van ilyen szakemberből, ezért döntöttek úgy, hogy ettől az évtől ők is pályázhatnak az ösztöndíjra. A támogatás célja, hogy a tanári pályát választó egyetemi hallgatókat motiválja a hátrányos településeken való elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően ezzel álláshelyet is biztosít a végzősök számára.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA