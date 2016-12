Sikeres évet zárt a DVSC bokszklub

Szabó Sándor, a DVSC elnöke és Szabó Ildikó, a DVSC klubmenedzsere volt az évzáró ceremónia házigazdája. Mellettük az edzők, Salánki László, dr. Vígh Balázs és Deél István értékelték egyénileg a lányokat, fiúkat. Meghívott díszvendégünk volt Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnöke, valamint Boros Norbert, a Hajdú-bihari Napló sportrovat-vezetője. Ám a sportolók és trénerek társaságában néhány régi támogató, valamint ringbíró is megtisztelte jelenlétével a kedd kora délutáni rendezvényt.

Fotó: dvscboxing.hu

Korosztályos és felnőtt bajnoki aranyak, ezüstök, bronzok garmadája jellemzi a DVSC hazai szereplését. Emellett a hagyományos – az országos bajnokságokon kívüli – utánpótlás viadalokon (Énekes, Bornemissza, diákolimpia), valamint a felnőttek számára kiírt (nemzetközi) Bocskai emlékversenyen egyaránt markáns módon jelen voltak – dobogós helyezéseket szereztek a bokszolók.

A nemzetközi porondon is szerepelt néhány bunyós – eredményesen. Holott év közben változások történtek az egyesületnél. Például Salánki László átvette Hutai Lászlótól a klub vezetőedzői posztját, és innentől, Nagy Tímeával közösen, nemcsak Hajdúhadházon, hanem Debrecenben is ők tartják a tréningeket. Míg Berekböszörményben, Körösszakálon és Konyáron Vígh Balázs a szakmai vezető – Korcsmáros Mercédesz trénere pedig Deél István.

Mindemellett a régióközponti szerepéből adódóan a DVSC a szokásos, általa sok évvel ezelőtt életre hívott pofonpartikat is folyamatosan szervezte, rendezte, amelyeken nagyjából havonta minimum 20, de olykor 40 feletti párban bokszoltak a térség, sőt, a határon túli magyarlakta területek öklözői is, ami által rendszeres versenyzési lehetőséget biztosítottak elsősorban a ifjú tehetségek, de olykor a felnőttek számára is.

A köszöntő beszédek során Pajna Zoltán a lehetőségekről beszélt, és arról, hogy merni kell bátornak lenni, emellett a jó példákat kell szem előtt tartani, célokat kell kitűzni magunk elé, és azok eléréséért mindent meg is kell tenni. Szabó Sándor arról az állhatatosságról ejtett szót, amivel a DVSC volt, van és jelen is lesz – kiemelkedő szakmai bázisként – a magyarországi amatőr ökölvívásban. Vígh Balázs a nehézségeket is megemlítette, amelyekkel együtt is folyik a munka a klubban, Salánki László pedig leginkább szurkálós, de a bunyósok fejlődését szolgáló megjegyzéseivel toldotta meg az egyéni köszöntéseket. A végén az ízletes ebédet fakultatív biliárdozás, bowlingozás követte.

– Koppányi Szabolcs –

dvscboxing.hu

