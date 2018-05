Sigéréknek hősökké kell válniuk a Ferencváros ellen

1–0-s győzelmet aratott Pakson a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő az NB I 32. fordulójában, Rus Adrián 92. percben lőtt szabadrúgásgólja azt jelentette, hogy egy körrel a vége előtt elmozdult a kieső helyről az újonc.

A gárda csapatkapitányát, Sigér Dávidot kérdeztük meg, mire gondolt, amikor megzörrent a háló.

– Arra, hogy igenis van isten – vallotta meg a középpályás. – Odafentről lát minket, tudja, hogy megérdemeljük mindezt. Most kaptunk vissza valamennyit azokból az apró momentumokból, amelyek során nem befelé, hanem kifelé pattant a labda. Most jó felé pattant a labda, amikor igazán nagy szükségünk volt rá. Olyan felemelő érzés kerített hatalmába a meccs után, ami már majdnem felért a remélt bennmaradás katarzisával. Óriási lendületet ad ez a siker a hátralévő egy fordulóra, szombaton Újvároson futballünnepnek kell következnie a Fradi ellen. Ahogyan egy éve az NB II-ben, most is újra az utolsó meccsen, hazai pályán, ismét az egyik legjobb ellenféllel szemben érhetjük el a célunkat – mondta Sigér, aki a paksi meccsen is végig hitt a győzelemben.

Mindig hinni kell

– Hinni mindig kell, és mindig hiszünk is, anélkül már régen kiestünk volna. Szerencsére a hitünk most eredménnyel is párosult. Volt köztünk valaki, aki megrúgta azt az egy gólt, ami a győzelemhez kellett, nekem csak a kapufát sikerült eltalálnom pár perccel előtte – mondta az újvárosi

De vajon nem jött-e rosszul, hogy a mögöttük lévő Vasas is nyert?

– Nem jött jól, de ez csak eggyel több ok arra, miért nem szabad másra bíznunk a döntést. Ha a Vasas nem hozza a Haladás elleni meccset, akkor is itt lett volna a Diósgyőr a nyakunkon, és ha mi nem teljesítünk jól az utolsó körben, pont elég, ha egy gárda megelőz bennünket. Csak magunkban kell bíznunk és a saját eredményünkre figyelnünk. Mindenképpen előnyösebb ez a szituáció számunkra, mintha a Fradinak még lenne sansza a bajnoki cím megszerzésére. Közhely, de így is Magyarország egyik kiemelkedően erős csapata a Ferencváros. Ám kis túlzással jöhetne most a Barcelona is, nekünk most eredményt kell elérnünk és hősökké kell válnunk – fogalmazta meg vágyait Sigér, aki szerint nem szabad döntetlenre játszaniuk szombaton.

Nem szeretnénk egy pontra játszani, olyan felfogásban fogunk játszani, hogy nyerni akarunk, különben mások kezébe kerül a sorsunk.”

Szezon közben azt mondtuk, amikor ikszre álltunk, hogy az egy pont is jobb, mint a semmi. Azonban a bajnokság vége felé megbeszéltük a srácokkal, hogy 20-30 perccel a vége előtt nincs értelme megelégednünk a döntetlennel, mert azzal semmire nem megyünk. Ha megnyerjük a hétvégi meccset, akkor tényleg rászolgálunk a bennmaradásra, csakis a mi érdemünk lesz. De ha nem így történne – amit nem tudok elképzelni –, akkor másoktól függ a sorsunk, azt pedig nem tehetjük meg magunkkal és a balmazújvárosi emberekkel sem.

TN

