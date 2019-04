Sétákkal és kincskereséssel színesítik az emlékhelyek napját

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is május második hétvégéje az emlékhelyek napja, a jeles alkalom részleteiről tartottak sajtótájékoztatót hétfőn a Nagytemplomban.

Több évfordulóval emlékeznek

Oláh István református lelkipásztor a május 11-i esemény beharangozóján úgy fogalmazott: – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2013-ban a Debreceni Református Kollégium és a Nagytemplom is megkaphatta a Nemzeti Emlékhely címet. Ebben az évben több évfordulót is ünnepelhetünk, mely Debrecen két emlékhelyéhez köthető. Az 1849-es események 170. évfordulója alkalmából május 11-én Kossuth-emléktárgyakat, relikviákat tekinthetnek meg a látogatók, beülhetnek a Kossuth-székbe, valamint felpróbálhatják azokat a korhű ruhákat, melyeket múzeumpedagógiai foglalkozásainkra vásárolt a közelmúltban az egyházközösség.

– A látnivalók közül természetesen nem maradhat el a Szent András-templom makettje sem, illetve az 1806-ban készített és tavaly nyilvánosság elé került „emlékezőláda” is. Ebben az esztendőben ünnepeljük azt is, hogy 200 éve, 1819-ben hirdették ki először Isten igéjét a Nagytemplomban. A Debreceni Református Nagytemplom nem csak a tiszántúli reformátusság fontos emlékhelye, hanem művelődés- és politikatörténeti jelentősége a nemzeti emlékhelyek közé emeli. Mindkét intézmény meghatározó turisztikai központ is, hiszen évente csaknem tízezer látogatót vonz a két intézmény – emlékeztetett Oláh István.

Séták és tárlatvezetés

Dr. Kovács Teofil, a Református Könyvtár igazgatóhelyettese arról tájékoztatott, hogy május 11-én a Debreceni Református Kollégium két emléksétával szeretné bemutatni az intézmény legfontosabb állomásait. Az egyik a Református Könyvtárba, a másik a Református Kollégiumba kalauzolja el azokat, akik előzetesen regisztrálnak a Nagytemplom vagy a kollégium honlapján.

Erdélyi Enikő, a Debreceni Református Kollégium múzeumpedagógusa a programok közül kiemelte a „Kálvinista Róma” elnevezésű kiállítást is, melyen Árva Bethlen Kata és Huszár Gál figurája elevenedik meg, és egy nem mindennapi környezetben bemutatott tárlatvezetéssel ismerteti meg a közönséggel, milyen lehetett a késő középkori Debrecen polgárának lenni. – Igazi családi programnak ígérkezik majd a délelőtti templomi kincskeresés is, melyhez térképet is kapnak a vállalkozó szelleműek – tette hozzá.

A Nagytemplom május 11-én hosszított nyitva tartással, 9 és 15 óra között várja az érdeklődőket. Délelőtt 10 órától az 1849-es korhű ruhákban fényképezkedhetünk, 11 órakor Séta a lelkésszel címmel a kollégium körüli sétára indulhatunk, 12 órától pedig meghallgathatjuk Sepsy Károly orgonakoncertjét, melyen nagyrészt XIX. századi magyar zeneszerzők alkotásai csendülnek fel.

Országszerte ünnepeljük

Hazánkban jelenleg tizenhét épület viselheti a Nemzeti Emlékhely címet, köztük hat fővárosi intézmény. Nemzeti emlékhely például az országház, a Fiumei úti sírkert és a Várnegyed, de a vidéki helyszínek között is kultúránk számára meghatározó épületeket találunk, mint például az egri vár, a pannonhalmi bencés főapátság, az ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark vagy a Mohácsi Nemzeti Emlékhely. Az emlékhelyek napján, melyet május második vasárnapján tartanak, a programok és az épületek díjmentesen vagy kedvezményes áron látogathatók.

