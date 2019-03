Séta helyett is autó

Nincs időm; nincs erőm elkezdeni; nem találok megfelelő mozgásformát; nem tudom, hogyan vágjak bele; nincs, aki támogasson: ezek a leggyakoribb kifogásaink, ha a sportról van szó – derül ki a Rexona 2019 februárjában végzett, országos lefedettségű online kutatásából.

Aki lakásban él, sportosabb

Bár a magyarok kétharmada nem sportol, az eredmények szerint a megkérdezettek több mint 40 százalékát motiválná, ha mozgást segítő tippeket, trükköket ismerhetne meg, ezért a cég tavasszal egy új, az embereket megmozgató kampányt indít, amelyben az életünkbe könnyen beépíthető kihívásokat teljesíthetünk.

A kutatás átfogó képet rajzol a magyar lakosság sportolási szokásairól: a megkérdezettek 61 százaléka csak elvétve vagy egyáltalán nem sportol, s ez azért is elgondolkodtató, mert a válaszadók csaknem kétharmada ülő munkát végez, amelyhez elengedhetetlen lenne a rendszeres testmozgás. Emellett a kutatásból az is kiderül, hogy a lakásban élők sportosabbak, mint a kertes házban élők, ugyanígy a budapestiek többet mozognak és több mozgásformát is kipróbáltak már, mint a kisebb településeken élők.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy milyen közlekedési eszközöket használunk: csupán az emberek 14 százaléka mondta azt, hogy mindig gyalogol, a kitöltők 85 százaléka az autót és a tömegközlekedést preferálja a gyaloglással szemben, sőt, az emberek 14 százaléka mindig, mindenhová autóval vagy tömegközlekedéssel megy. Lépcsőzni sem igazán szeretünk: a megkérdezettek mindössze 23,7 százaléka választja a lépcsőt, ha van lift is, 30 százalék viszont akár az első emeletre is lifttel megy. Az emberek 12 százaléka egyébként kipróbált már több mozgásformát is, de azok kikoptak az életéből, és a kitöltők majdnem fele lépett már a teleshop „csapdájába” és rendelt valamilyen edzőeszközt otthonra, de csak 3,6 százalékuk az, aki többszöri rendelés után is mindet rendszeresen használja.

A cél az egészségmegőrzés

Akik egyáltalán nem vagy nem rendszeresen sportolnak, leginkább az időhiányra, a kezdéshez szükséges erő, kedv hiányára és arra hivatkoznak, hogy nem tudják, hogyan kezdjenek bele, vagy nincs, aki támogassa őket a kezdésben. Elmondásuk szerint őket leginkább a hasznos, könnyen eltanulható tippek, trükkök ösztönöznék, illetve sokan vannak, akik szeretnének rövid, könnyen elsajátítható mozgásformákat megismerni. A sportolást kerülőknek jó példával járhatnak elöl egyébként a rendszeresen sportolók: őket az egészségmegőrzés (64 százalék), az általános állóképesség megőrzése (48 százalék) és a stresszlevezetés (35 százalék) motiválja, viszont az alakformálás csupán 29 százalékukat hajtja előre.

