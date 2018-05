Sényő FC: bajnoki első hely és Amatőr Kupa a termés

Huszonhárom bajnoki meccséből huszonkettőt megnyert, egyet pedig döntetlenre adott a Sényő-Carnifex FC a szabolcsi megyei első osztályban, és 15 pontos előnnyel, hat körrel a vége előtt vezeti a bajnokságot. Mindez azt jelenti, hogy a gárda készülhet az NB III-as selejtezőre, emellett pedig megnyerte az Amatőr Kupát a Nagykanizsa elleni, 3–1-es döntőben. Utóbbi sorozatot azoknak az amatőr csapatoknak írják ki, akik a legtovább jutnak a Magyar Kupában.

Jók a játékosok

A sényőieket tavaly július vége óta a Loki legendája, Sándor Tamás irányítja vezetőedzőként. De mi a sikerük titka? – kérdeztük a több évig a DVSC-nél pályaedzőként dolgozó Tobét.

– Az, hogy jó játékosok alkotják a csapatot – mondta a Naplónak a szakvezető, akinek együttese az MK-ban hazai pályán az NB II idei bajnokát, az MTK-t is legyőzte. – Azért az eleje nem volt könnyű, három héttel a bajnokság kezdete előtt érkeztem, nem ismertem a keretet, és csupán egy felkészülési mérkőzést tudtunk játszani a rajtig. Tehát menet közben kellett felépíteni a csapatot, és kialakítani a rendszerünket. Sokat beszélgettünk az elejétől fogva, és nagy segítségemre voltak a helyiek is.

Vannak olyan futballistáink, akik már játszottak a másod- illetve a harmadosztályban is, de a védelmünk gerince például még sosem játszott ennél a szintnél feljebb.”

Fontos megemlítenem a kollégáim nevét is, Imrő Laci a kapusok felkészítéséért felel, Fiumei Viktor pedig játékos-edzőként segít nagyon sokat – mondta a korábbi válogatott labdarúgó, aki azt is hozzátette, remekül érzi magát a településen. No és persze, őt magát nem kellett bemutatni senkinek Sényőn.

A saját feje után mehetett

– Kezdetektől fogva sokat dolgoznak a srácok, és jó látni a fejlődést a társaságon. A feltételek minden téren adottak, és öröm számomra, hogy a saját elképzeléseimet valósíthattam meg, senki nem szólt bele a munkámba.

Persze, a sikerhez kellettek a játékosok is, ezt hangsúlyozom!”

– szögezte le a tréner. A Sényő-Carnifex FC tehát készülhet az NB III selejtezőjének a sorsolására, ám nem egyszerű feladat eljutni a harmadosztályba. Még képlékeny, hány csapat versenghet a feljutásért, de nagyjából húsz gárda száll majd harcba, oda-visszavágós párharcokat vívva.

TN

Egyik kedvence Zidane

Sándor Tamás korábban már személyesen is találkozott a Real Madrid jelenlegi trénerével, az egykori világklasszis futballistával, Zinédine Zidane-nal. Nem is titkolja, hogy a francia az egyik kedvence. – Örülök, hogy a Real bejutott ismét a Bajnokok Ligája döntőjébe – mondta Tobe. – Nem vagyok Madrid-rajongó, de egy olyan csapatról beszélünk, amely miatt érdemes leülni a tévé elé. Zsinórban háromszor odakerülni a BL fináléjába, az óriási dolog, és ebben nyilván van némi szerepet az edzőnek is. Bár a bajnokság most nem úgy sikerült a gárdának, mint várták, a BL-serleg mindenért kárpótolná őket.

