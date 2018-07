Senánszky Petra mosolygós aranyakat szerezne a világbajnokságon

– Nagyon várom már a versenyt, egyáltalán nem nyomaszt az esélyesség terhe, bízom benne, hogy színvonalas, jó versenyeket láthatnak majd az érdeklődők – nyilatkozta a megmérettetés előtt Petra. – Az idei évi célkitűzéseimet már majdnem mindet elértem, hiszen feltöltődtem, nagyon sok új edzésfeladaton vagyok túl, jó versenyeim voltak, már csak annyi hiányzik, hogy jól érezzem magam a világbajnokságon is. A formám a vártnál is jobban alakul, a lelkesedésemmel minden rendben, úgyhogy mosolyogva szeretném megszerezni a 10. és a 11. felnőtt világbajnoki címemet is, hiszen nem titkoltan így lennék igazán elégedett – zárta mondandóját.

Idén is duplázni szeretne

A valaha volt legeredményesebb magyar uszonyosúszó ezúttal a váltók mellett két egyéni versenyszámban, az 50 és a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban indul, amiken nemcsak címvédőnek számít, de 2011 óta egyetlen nemzetközi versenyen sem talált legyőzőre, ráadásul mindkét számban jelenleg is világcsúcstartó.

Szűcs Rebeka a nagyok között

– Önmagában már az a tény feldob, hogy a junior versenyek után a felnőttek között is szerepelhetek a világbajnokságon. Nagyon jó erőben érzem magam, álmomban sem gondoltam, hogy ilyen időket tudok úszni, mint most az edzéseken, úgyhogy bizakodva várom az indulást – vallotta be Szűcs Rebeka.

Szűcs Rebeka | Fotó: Debreceni Búvárklub

– Egyéniben az 50, 100 és 200 méteres uszonyos felszíni úszás számaiban indulok, mindháromban az egyéni legjobbjaimért ugrok vízbe. A legfontosabbnak a 4×100 méteres felszíni váltót tekintem, ahol döntőbe szeretnénk jutni. Ez az egyik legfontosabb Világjátékok versenyszám, minden nemzet nagyon komolyan veszi, így biztos vagyok benne, hogy a legjobbat kell kihozni magunkból, ezen leszek én is.

