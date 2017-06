Senánszky Petra: bírja a nyomást, és mindig nyerni akar

Szűk egy hónap, és július 20-án megkezdődik a wroclawi Világjátékok. A magyar versenyzők már lázasan készülnek a nem olimpiai sportágak olimpiájára. A honi küldöttség tagja a Debreceni Búvárklub klasszisa, Senánszky Petra is, ráadásul ő viheti majd a magyar zászlót a megnyitón. A még mindig csak 23 éves cívisvárosi kiválóság számos címmel büszkélkedhet már, több mint száz országos bajnoki címe van, sokszoros világbajnok, és Eb-győztes. A kifejezetten szerény, biológus végzettségű villámgyors sportolóhölgy a Naplónak adott interjúban többek között beszélt arról, milyen várakozásokkal tekint a Világjátékok elé, miként tudta feldolgozni édesanyja halálát, hogy kezeli a rivaldafényt, és mit fog csinálni jövő télen.

Hogy néz ki a felkészülésed? Milyen formában érzed magad?

Senánszky Petra: A tavaly nyári, görögországi világbajnokság után következett körülbelül egy hónap szünet, amely alatt kipihenhettem magam. Aztán elkezdtük a felkészülést, ősszel főként az alapozásra helyeztük a hangsúlyt, megspékelve néhány hazai versennyel. Év elején indult be igazán minden, a tréningek is egyre keményebbek lettek, valamint több megmérettetés is szerepelt a programban. Már három világkupa fordulón vagyok túl, illetve az országos bajnokságon is részt vettem. Az egri világkupán, februárban mind a három egyéni számomat, az 50, 100 és 200 méteres uszonyos gyorsúszást is megnyertem, ezzel a legeredményesebb női versenyző lettem. Rá egy hónapra Olaszországban volt megmérettetés, ott is háromszor állhattam fel a dobogó tetejére, ráadásul egész jó eredményeket úsztam, holott nem voltam túl jó lelkiállapotban. Áprilisban következett a lengyelországi forduló, ahol csak 50-en és 100-on indultam, illetve 100 felszíni úszásban. A májusi ob-n a két rövidebb uszonyos számban győztem, felszínen harmadik lettem, emellett pedig négy váltóban is szerepet vállaltam. A törökországi edzőtábor előtt pedig Gyöngyösön készültem egy kicsit. Most először vehettünk részt külföldi túrán, ami miatt nagyon boldog vagyok. Eddig mindig Hajdúszoboszlón készültünk edzőtábor címen, de ha messzebbre utazhat az ember, akkor távolabb kerülhet a problémáktól, minden nyugisabb, csak az edzésre és magára kell figyelnie. Az eredmények alapján elmondható, hogy jó formában vagyok, pedig nehéz időszakot tudhatok a hátam mögött.

Egy szörnyű tragédia történt veled a közelmúltban, elveszítetted az édesanyádat. Így hogy tudtál az edzésekre koncentrálni?

Senánszky Petra: Váratlanul jött, nem is volt beteg anya, így természetesen sokként ért. Néha még azt gondolom, nem is történt meg, csak egy rossz álom. Nehéz feldolgozni, de mellettem van a családom, a barátaim, Dávid is sokat segít (Kókai Dávid, Petra edzője és párja – a szerk.), no meg a masszőröm, Tímár Kata is szokta a lelkemet ápolgatni. Mondhatom, hogy nagyjából már rendeztem magamban a dolgot. Minden szempontból embert próbáló időszakon vagyok túl, de tudom, ő is azt szerette volna, ha nyerni tudok a Világjátékokon, így miatta is mindent beleadok.



A törökországi edzőtábor alatt jutott egy kis idő a pihenésre is | Fotó: Facebook

Mennyiben másabb felkészülni egy nagyobb versenyre, például a Világjátékokra, mint mondjuk egy hazai megmérettetésre?

Senánszky Petra: Érthető okokból egy magyarországi, úgymond kisebb viadal már annyira nem tud motiválni, mint mondjuk egy Eb, vb, vagy főként a Világjátékok. Ezzel együtt, ha rajthoz állok valahol, mindegy milyen versenyen, mindig a legjobbra törekszem, odateszem magam.

Milyen eredményt vársz magadtól a Világjátékokon?

Senánszky Petra: Roppantul motivál, hogy egyéniben is indulhatok, 50 és 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is aranyat várok magamtól, ha nem is világcsúccsal, de nyerni akarok. Nem félek kimondani, a legfényesebben csillogó éremért utazom, hiszen világcsúcstartóként érkezem majd a wroclawi Világjátékokra. Emellett pedig a női 100-as felszíni váltótól is minél jobb helyezést remélek.

Az elmúlt években sorra javítottad meg a világcsúcsokat. Mit gondolsz, mi az, ami miatt a mezőny fölé tudsz nőni?

Senánszky Petra: Ez sok összetevős. Mégiscsak egy férfival, Kosina Gergővel edzek, így minden nap össze kell szednem magam azért, hogy nagyjából tudjam tartani vele a tempót. Az edzőnkkel már hosszú évek óta dolgozunk együtt, tudja, mire van szükségünk, a lelkünkre is odafigyel, ami rengeteget számít. A családom támogatása is sok pluszt hozzá tud tenni a teljesítményemhez. Egyébként pedig olyan az alapbeállítottságom, hogy mindig a maximumra törekszem, bármilyen szituációról is legyen szó, bírom a nyomást.

Nemrégiben kiderült, hogy te viheted majd a magyar zászlót a Világjátékok megnyitóján. Mit jelent ez számodra?

Senánszky Petra: Nagyon megtisztelő, hogy engem választottak. A verseny előtti este lesz a nyitó ünnepség, ahol vagy fél órán át kell lengetnem a zászlót, bízom benne, nem lesz túl megterhelő, és nem fog nehézséget okozni másnap az úszás során. 2013-ban Kolumbiában rendezték meg a Világjátékokat, és visszagondolva, csodás élmény volt felvonulni a sok ember előtt, ez rengeteg pluszt adott számomra. Ráadásul édesapám, ahogy mindig, most is elkísér, mellette a testvéreim és több ismerős is ott lesz, ez nagyon sokat fog számítani.



Egyik kedvenc helyén, a Debreceni Sportuszodában | Fotó: Molnár Péter

Egyre többen ismernek meg, különböző interjúkra, fotózásokra is szoktak hívni. Mennyire mozogsz otthonosan ezekben a szituációkban?

Senánszky Petra: Azt hiszem, egyre jobban helytállok ezen a téren is. Már nincs bennem az a nagy izgulás, mint korábban, azért néha még összegabalyodnak a gondolataim, de határozottan jobban kezelem ezeket a szituációkat. Viszonylag sok felkérést kapok magazinoktól, fotózásokra is, de sajnos ezeknek nem tudok mindig eleget tenni. Legutóbb épp sellőnek öltöztettek be, élveztem a dolgot, azért is örülök a megkereséseknek, mert így népszerűsíteni tudom szeretett sportágamat.

A testvéred, Flóra is űzi ezt a sportot, emellett pedig modellkedéssel is foglalkozik, ott volt a Miss World Hungary húsz döntőse között. Gondolom, büszke voltál rá.

Senánszky Petra: Nyilván elfogult vagyok, de szerintem simán bekerülhetett volna az élő show-ba. Természetesen büszke vagyok rá, többek között az én biztatásomra is indult el ezen a szépségversenyen. Úgy vettem észre, nagyon odatette magát, sokat készült, és élvezte. Számomra ő a királynő. Szerencsére nem viselte meg túlzottan a kiesés, reálisan látja a dolgokat, sőt, azt mondta, talán még ki fogja próbálni magát hasonló megmérettetésen.

Megoszlanak a vélemények arról, egészséges-e, ha valakinek az edzője egyben a párja is. Nálatok, Kókai Dáviddal ez évek óta remekül működik. Mi a titkotok?

Senánszky Petra: Külön tudjuk választani a magánéletet és az edzéseket, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok. Nincs titok, remekül kiegészítjük egymást, ennyi az egész.

A tanulmányaiddal mi a helyzet? Hogy tervezed a jövőt?

Senánszky Petra: Még nem döntöttem el, belevágok-e a mesterképzésbe. A biológus diplomám már megvan, most egy szakfordítói képzésben gondolkodom. Egyelőre sok minden érdekel, szerteágazó az érdeklődésem. Úgy képzelem, sose fogok elszakadni az úszástól, de emellett nyilván kell majd az aktív pályafutásom után valami más is. Azt tervezem, a Világjátékok után adok magamnak egy lazább évet, például imádok síelni, de eddig nem tudtam egy hétre se elszakadni, most biztos hogy el fogok menni télen. Amerikában lesz a következő nem olimpiai sportágak olimpiája, ami nagyon csábító, de nem csak emiatt szeretném még folytatni az élsportot.

Amennyiben esetleg van egy kis szabadidőd, mivel töltöd legszívesebben?

Senánszky Petra: Szeretek olvasni, az angolommal nem vagyok elégedett, így azt szoktam gyakorolni, emellett oda vagyok a tortasütésért. Most épp egy webdesign tanfolyamra járok, főként a kreativitást igénylő foglalatosságok érdekelnek. De persze szívesen nézek sorozatot és hallgatok zenét is.

Ha már a zenét említetted, van valamilyen szám, ami a versenyek előtt felpörget?

Senánszky Petra: Minden verseny előtt rajtam is ott van a füles, mert a zene kikapcsol, utána csak az úszásra tudok koncentrálni. Kedvenc számom nincs, a hangulatomtól függ, éppen mit hallgatok, de általában a pörgősebb dalokat preferálom.

