Senánszky Petra Amerikában nyert világkupa aranyakat

A sportág népszerűsítése szempontjából is fontos viadalon a Sellőlány mindhárom egyéni versenyszámában magabiztosan győzött, így a szerzett élményeken túl a teljesítményére sem panaszkodhatott:

„Nagyon örülök, hogy egyre több meghatározó ország is bekapcsolódik a sportág vérkeringésébe, amikor először hallottam erről a világkupa helyszínről, azonnal igent mondtam. Lelkes, érdeklődő, a sportág iránt nyitott embereket ismertem meg, akiktől nagyon jól esett, hogy milyen tisztelettel és szeretettel fogadták a részvételemet. A teljesítményemmel is elégedett vagyok, bár bevallom őszintén, hogy az uszonyosúszás népszerűsítése fontosabb szempont volt most, mint maga az időeredmény.”

A júliusi felnőtt világbajnokságra készülő klasszis nem sokat pihenhet, hiszen három nap múlva már az itthoni országos bajnokságon, Kecskeméten áll rajthoz.

– Debreceni Búvárklub –

