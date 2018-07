Senánszky mosolygós aranyakat szerezne

„Nagyon várom már a versenyt, egyáltalán nem nyomaszt az esélyesség terhe, bízom benne, hogy színvonalas, jó viadal lesz. Az idei évi célkitűzéseimet már majdnem mindet elértem, hiszen feltöltődtem, nagyon sok új edzésfeladaton vagyok túl, jó versenyeim voltak, már csak annyi hiányzik, hogy jól érezzem magam a világbajnokságon is. A formám a vártnál is jobban alakul, a lelkesedésemmel minden rendben, úgyhogy mosolyogva szeretném megszerezni a 10. és a 11. felnőtt világbajnoki címemet is, hiszen nem titkoltan így lennék igazán elégedett – mondta a Debreceni Búvárklub versenyzője.

A valaha volt legeredményesebb magyar uszonyos­úszó ezúttal a váltók mellett két egyéni versenyszámban, az 50 és a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban indul, amiken nem csak címvédőnek számít, de 2011 óta egyetlen nemzetközi versenyen sem talált legyőzőre, ráadásul mindkét számban jelenleg is világcsúcstartó.

HBN

