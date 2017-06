Senánszky Flóra beleszeretett a kifutók világába

Bár nem hitte, hogy bekerülhet, nővére – a szintén csodaszép, világklasszis búvárúszó – Petra, valamint a legjobb barátnője biztatására mégis jelentkezett az idei Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségversenyre Senánszky Flóra, a Debreceni Búvárklub versenyzője. A kitöltött dokumentumok feladása után nem sokkal már a Duna Arénában találta magát, ahol az egész napos válogató végére kiderült, kik lesznek azok, akik eljuthatnak a felkészítő táborba.

Több fordulós kiválasztás

A castingot eleinte nem vettem komolyan, mert nem gondoltam, hogy felfigyelnek rám. Például a szünetben elmentünk a barátnőmmel fánkot enni.

– Az első fordulóban kérdőívet töltöttünk ki, a következőben pedig bikiniben sétáltunk végig az uszodában kialakított kifutón. Ezután ötven lányra szűkítették a kört, majd újból felvonultunk a zsűri tagjai előtt, akik ezúttal már kérdéseket is feltettek. Végül bekerültem a legjobb húsz lány közé, aminek természetesen nagyon örültem – mondta Flóra, aki a válogató és a felkészítő tábor közötti egy hónapban sem unatkozott, hiszen az egyetemi tanulmányok mellett az edzéseket is folytatta, és a szépségverseny szervezőitől is kapott feladatokat. Az egyik ilyen a jótékonysági kezdeményezés volt, amelynek keretében a debreceni sportuszodában mozgáskorlátozott gyerekeknek szervezett közös programot élsportolókkal:

Amikor megkaptam a feladatot, egyből eszembe jutott az uszodai foglalkozás. Szerencsére jól sikerült, mindenki remekül érezte magát. A gyerekek legalább annyira örültek az együtt töltött időnek, mint az ajándékba kapott felszereléseknek.

Akár egy valóságshow

A verseny szervezői pontos ütemterv szerint dolgoztak, a lányoknak kiosztott instrukciók mellett folyamatosan zajlott a továbbjutókról szóló image videók, és fényképek készítése. A felkészítő táborban rögtön négy háziversenyt tartottak, amelyek után egy-egy versenyzőnek köszönték meg a részvételt, Flórának a bikinis bemutató után kellett elbúcsúznia.

– Nagyon profin volt megszervezve minden, egymást követték a programok. Egész nap forgattunk, gyakorlatilag olyan volt, mint egy valóságshow. Az elejétől fogva mindenki kedves volt a többiekkel, de természetesen, ahogy telt az idő, kialakult egyfajta rivalizálás, hiszen aki bekerült, azért jött, hogy nyerjen. Bevallom, meglepett a döntés, mert legbelül úgy éreztem, helyem lehet a tizenhat döntős versenyző között. Jól éreztem magam a házban, nem szerettem volna hazamenni, így volt bennem csalódottság. Az egyik legnagyobb tanulság, hogy a rutinos lányok profin csinálnak mindent. Mivel már több versenyen indultak, így jóval tapasztaltabbak, magabiztosabbak, fel vannak készülve minden szituációra – tekintett vissza.

Kifutóra lépne

A sportoló hazatérve már a jövőt tervezi, hiszen harmadéves a Debreceni Egyetemen, emellett úszik és gyerekeket is oktat.

– Az edzéseket és a versenyeket is jobban meg kell gondolnom, mert leállni nem szeretnék az úszással, de a tanulmányokkal és a modellkedéssel nem lesz egyszerű összeegyeztetni. A nyár a tanulásé, aztán ősztől szeretném kipróbálni magam a szépségiparban, mert beleszerettem a közegbe, a kifutók világába. De ha esetleg mégsem jönne össze, akkor sem esem kétségbe, nemzetközi gazdálkodást tanulok, de a diplomácia is érdekel. Szóval vannak terveim – mosolygott a szépséges úszónő.

