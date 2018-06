Segítség kell a drogfüggőség felszámolásához

Életet menthet az, ha időben észrevesszük, hogy valaki kábítószer-függőséggel küzd. A legfontosabb, hogy már fiatal korban tudatosítsuk, hogy a függősségeket sokszor csak segítséggel lehet legyőzni. Erre a célra jól kiépített egészségügyi, szociális és civilszervezeti ellátás szolgál.

Dr. Papp Csaba, a Debreceni Kábítószügyi Egyeztetési Fórum elnöke hangsúlyozta, az érintett fiatalok a kortársaikra gyakran árulóként tekintenek, ha azok szólnak a szülőknek az adott problémáról. Ez azért is fontos, mert a dizájnerdrogok esetében már egyetlen adag is a fogyasztó halálához vezethet.

Magyarország viszont igazán szerencsés, hiszen a dizájnerdrogok nem túl elterjedtek, emiatt a hozzájuk köthető halálozási arány is igen alacsony.

Elenyésző a drogozó fiatalok száma

Kétévente készül felmérés arról, hogy hány fiatal próbálja ki a kábítószereket, ami ugyan pontos képet nem ad, viszont ebből kiindulva arra lehet következtetni, hogy a debreceni fiatalok mindössze 5-10 százaléka nyúlt már a droghoz vagy van a veszélyeztetettségi zónában. A legutóbbi felmérés során Debrecent közepesen fertőzött városnak minősítette az Eurostat, ami elég jó eredménynek mondható, mivel a diákság száma relatíve magas, 35 ezer fölött van.

Félnek felvállalni a problémát

Ebben a kényes témában pontos adatot soha nem fognak kapni a szakemberek – világított rá, dr. Papp Csaba, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke. Debrecenben 35 civil szervezet van, amelyik segítséget nyújt a leszokásban, viszont nem lehet tudni, hogy nagyságrendileg hányan is veszik igénybe a szolgáltatásaikat, ugyanis egy részüknél anonim módon lehet segítséget kérni. Az érintettek ugyanis gyakran félnek felvállalni a problémáikat, éppen ezért a névtelenség egyfajta biztonságérzetet nyújt nekik.

Az elnök kifejtette, a szervezetetekkel közösen próbálnak mindent megtenni azért, hogy a drogfogyasztást a lehető legjobban visszaszorítsák. Ennek érdekében különböző rendezvényeken hívják fel a fiatalok figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire.

– Az egyik legfontosabb dolog, hogy időben észrevegyük, ha egy fiatal bajban van. Ez elsősorban a szülők és a barátok feladata, hiszen ők ismerik legjobban az érintettet. Azoknál a fiataloknál, akiknél kábítószer-függőség alakul ki, teljesen megváltozik a megszokott viselkedés, például az addig vidám, beszédes, illedelmes gyerek magába forduló, csendes lesz, és alig kommunikál a környezetével – hívta fel rá a figyelmet.

A kortársakra is számítani kell

– Elengedhetetlen, hogy az iskolások tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélyekkel jár a kábítószer-fogyasztás, milyen jelei vannak a függőségnek, illetve azzal, hogy hogyan ismerjék fel, ha a környezetükben valaki segítségre szorul. Hiszen a fiatalok jobban tudnak egymás között kommunikálni, és lehet, hogy a bajban lévő jobban hallgat a kortársára, mint az idősebbek tanácsára – hangsúlyozta.

Papp Csaba Debrecenben szerencsésnek ítéli meg a helyzetet abból a szempontból, hogy a városban kevésbé terjedtek el a dizájnerdrogok. Ennek az egyik oka az, hogy a rendőrség folyamatosan nyomoz a kábítószert terjesztők és fogyasztók után, akik később ugye börtönbe is kerülnek. Hozzátette, az is nagy szerepet játszik, hogy a diákoknak különböző rendezvényeket szerveznek, amelyeket ők is hasznosnak ítélnek meg, utána szívesen beszélnek is az elhangzottakról. Ebből kifolyólag egy néhány főnek tartott előadás is több száz emberhez juthat el.

