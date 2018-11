Segítenek az összehangolásban

Tizenhét fiatal került be idén a Debreceni Egyetem sportolókat segítő programjába. A sikeresen pályázók kedden délután találkoztak a Debreceni Egyetemen. A mentorrendszerbe bekerült például az Universiade bronz­érmes Kozák Luca atléta is.

Az intézmény egy olyan mentorrendszert működtet, amely a Heraklész Csillagprogramban résztvevő, az Olimpiai és Universiade sportágak korosztályos, valamint válogatott sportolóit, illetve az egyetemi világbajnokságon érmet szerző sportolókat támogatja a felsőfokú tanulmányok és az élsport összehangolásában.

– Három éve kezdtem el a kémia alapszakot az egyetemen, és már akkor bekerültem ebbe a programba. Aztán most belevágtam a pénzügy és számvitelbe is, vagyis még izgalmasabbá tettem az életemet. Már az eddigi esztendőkben is sokat segített számomra ez a rendszer, és bízom benne, a jövőben is így lesz. Nehéz összeegyeztetni a profi sportot a tanulással, azonban nekünk így jóval könnyebb. Ennek a programnak hála a tanárok előtt is jobban tudom bizonyítani, hogy nem csak lógok, hanem azért hiányzom, mert versenyeken veszek részt. Még így sem egyszerű a helyzetünk, de a mentorainknak hála jóval könnyebb minden – fogalmazott Kozák Luca, U23-as csúcstartó gátfutó, akinek jelenleg Dékán Tamásné dr. Orbán Ildikó egyetemi docens a mentora, a tutora pedig Kujbus Sándor Gergely.

– Tíz éve fut ez a mentorrendszer Magyarországon, a Debreceni Egyetem volt az első felsőoktatási intézmény hazánkban, mely elhatározta, hogy különleges módon segítse azokat az élsportolókat, akik nálunk folytatják a tanulmányaikat. Több külföldi és hazai példa is volt már ezen a téren, mi ezeket ötvöztük, és egy tutor-mentor rendszert alakítottunk ki. Ez azt jelenti, hogy minden sportolónak van egy hallgató segítője, ő a tutor, aki a mindennapos operatív oktatási, tanulmányi ügyekben segít, és van egy mentor, aki általában egy vezető oktató, aki az oktatói körben tud támaszt nyújtani. Egyre nagyobb igény mutatkozik erre a rendszerre, jelenleg tizenhét embert tudunk támogatni. Az, hogy mennyire szoros ez az együttműködés, az a hallgatón múlik – mondta el dr. habil. Balogh László egyetemi docens, a Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója.

A programban jelenleg részt vesz Berki Krisztián (torna), Bakosi Péter Béla (atlétika), Bíró Máté (Vízilabda), Csiszár Henrietta (labdarúgás), Dienes Imre Balázs (vízilabda), Kósa Tamás (kosárlabda), Kozák Luca (atlétika), Patócs Richárd (labdarúgás), Polyák László (kosárlabda), Risztov Éva (úszás), Somlai Tamás (vízilabda), Somorjai Sebestyén (vízilabda), Szentes-Bíró Tamás (labdarúgás), Tóth Bence Miklós (kosárlabda), Újvárosi Ádám (labdarúgás), Zele Dorina (kosárlabda) és Zsilák László (vízilabda).

